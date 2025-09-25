CaixaBank lanza junto a otros ocho bancos europeos una criptomoneda estable vinculada al euro

CaixaBank, en colaboración con otros ocho grandes bancos europeos (ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB y Raiffeisen Bank International) ha anunciado la creación de una criptomoneda estable vinculada al euro, diseñada conforme al Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea, según ha informado la entidad en un comunicado. Este nuevo instrumento de pago digital, basado en tecnología blockchain, aspira a consolidarse como un referente de confianza en el ecosistema financiero europeo. Esta divisa digital permitirá pagos y liquidaciones casi instantáneos, de bajo coste y siempre disponible, incluyendo transacciones transfronterizas, pagos programables, mejoras en la gestión de la cadena de suministro y liquidación de activos digitales como valores y criptomonedas.

Mariona Vicens, Directora de Transformación Digital y Advanced Analytics de CaixaBank, ha señalado que "la tecnología está transformando profundamente la infraestructura financiera y, en especial, los estándares para la realización de pagos y transacciones. En CaixaBank hemos sido referentes en desarrollar de forma muy temprana innovaciones que posteriormente han contribuido a la transformación de los servicios de pago, colaborando con autoridades y reguladores tanto en el ámbito de pagos digitales minoristas como mayoristas”.

"Con esta misma visión" ha sostenido Vicens, "impulsamos un proyecto que ha conseguido reunir un sólido apoyo de entidades bancarias relevantes y tiene un alto potencial para sumar nuevos apoyos de otros actores, financieros y tecnológicos. Creemos que la iniciativa puede marcar un paso importante en la construcción de un ecosistema digital de pagos europeos robusto y confiable que refuerce la autonomía estratégica europea en el ámbito de los pagos".

Reglamento MiCA

Esta criptomoneda estará regulada por el Reglamento MiCA de la Unión Europea, y se espera que se emita en la segunda mitad de 2026. El consorcio de la criptomoneda estable, con los bancos mencionados como miembros fundadores, ha constituido una nueva empresa en los Países Bajos, que solicitará licencia como institución de dinero electrónico y estará supervisada por el Banco Central neerlandés.

El consorcio está abierto a la incorporación de más bancos, y se prevé la designación de un CEO en un futuro próximo, sujeto a aprobación regulatoria. La iniciativa aspira a proporcionar una opción europea al mercado de criptomonedas estables dominado por opciones denominadas en dólares, contribuyendo a la autonomía estratégica de Europa en materia de pagos. Los bancos participantes podrán ofrecer servicios de valor añadido, como monederos y custodia.

Suscríbete para seguir leyendo