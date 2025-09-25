Ecoener incrementa sus ingresos un 3% en el primer semestre hasta los 42,1 millones

La energética gallega Ecoener incrementa sus ingresos un 3% en el primer semestre de 2025 hasta los 42,1 millones, lo que supone un incremento del 3% respecto al mismo periodo de 2024, según una nota de prensa publicada este jueves por la compañía. El beneficio operativo bruto (Ebitda) aumentó un 6%, hasta 19,6 millones de euros, con unos márgenes estables. El negocio fotovoltaico fue el que más contribuyó al ebitda con 12,5 millones, seguido del eólico (6,3 millones) y el hidráulico (5,2 millones).

La compañía obtuvo un resultado neto consolidado de 4,33 millones de euros, frente a los 4,65 millones del mismo periodo del año anterior. Esta evolución se ha visto afectada principalmente por el impacto negativo del tipo de cambio, debido a la revalorización del euro frente al dólar, según el comunicado de la compañía.

El 81% de los ingresos del negocio de generación se obtuvo de acuerdos de venta a largo plazo (PPAs) y del mercado regulado. Hispanoamérica sigue aumentando su peso en el negocio, con una aportación de 22,4 millones de euros en el semestre, lo que representa ya el 53% del total. La generación de energía creció un 8%, hasta 406 GWh, debido en buena medida a la contribución de la planta fotovoltaica Yolanda, en Guatemala.

Crecimiento acelerado

"Ecoener está acelerando su crecimiento con el mayor aumento de capacidad de su historia: en los últimos meses hemos conectado activos que suman 229 MW, alcanzando así los 656 MW operativos, lo que supone casi duplicar la capacidad instalada respecto al año anterior. Hemos invertido 79 millones de euros en los primeros seis meses del año para avanzar en nuestros planes", explicó Luis de Valdivia, presidente de Ecoener, durante la presentación de resultados del primer semestre de 2025.

"En total, la compañía suma 815 MW entre operación y construcción y vamos camino de alcanzar el objetivo de 1 GW. Estamos iniciando una nueva etapa para Ecoener, con una mayor capacidad instalada, una diversificación internacional más sólida y, en consecuencia, un impulso significativo a los resultados y a la rentabilidad futura", señaló Luis de Valdivia.

