Una empresa española creará un sistema capaz de detener a los narcos con drones

La innovación del naval vigués vuelve a llamar la atención. La viguesa Seadrone, especializada en el diseño y fabricación de barcos autónomos, ha sido seleccionada junto a su matriz, la madrileña Zelenza, para crear un sistema capaz de detectar y de detener embarcaciones. Un proyecto impulsado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), por el que peleaba contra otras empresas y que finalmente se ha adjudicado por 2,3 millones de euros. En suma, desarrollará un sistema que incluirá un dron de alta velocidad capaz de detener a los narcos. Y que será doblemente gallego, ya que está previsto que parte de la creación se incorpore en las interceptoras HS60, patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil fabricadas en Moaña por Aister.

Como ya publicó este medio, durante el primer trimestre del año el CDTI lanzó una de sus licitaciones de mayor cuantía: 24,4 millones de euros (IVA incluido). Se trataba de una "compra pública precomercial de servicios de I+D», dividida en tres lotes pero con un nexo común: buscar soluciones innovadoras en el ámbito de la «vigilancia de fronteras, control de tráficos ilícitos e inmigración irregular".

El dron marino Orca, desarrollado por la viguesa Seadrone. / Cedida

Seadrone participaba en la puja por el Lote 3 en una UTE (unión temporal de empresas) junto a su matriz, el grupo madrileño Zelenza, la filial Zelenza Innovación y Desarrollo, y la firma HI Iberia. En el pliego el importe base de licitación era de 5,3 millones (impuestos incluidos), pero finalmente la propuesta viguesa logró superar al otro contendiente, Escribano Mechanical & Engineering, resultando vencedora con su oferta de 2,28 millones.

Según las fuentes consultadas, la idea es crear un sistema para interceptar a las rápidas embarcaciones que introducen droga en España, especialmente en la zona del Estrecho. Para ello, además de desarrollar equipos para la detección de los narcos, el proyecto incluye un dron de altas prestaciones capaz de frenar a esos barcos sin causar daño a sus ocupantes.

Con esta adjudicación Seadrone da un nuevo paso en su trayectoria de casi una década fabricando drones marinos. Despegó en el sector junto al polo de Rozas (impulsado por la Xunta) y a Indra, desarrollando USV (siglas para unmanned surface vehicle) con esloras de hasta diez metros y funcionalidades diversas, creció en el nicho de defensa con el SEAD 23 (testado en diversos ejercicios internacionales con la Armada y la OTAN) y está en una nueva fase de la mano de Zelenza. Desde marzo, su base de operaciones está en el polígono de A Granxa, en O Porriño.

Las otras adjudicaciones

En lo que respecta a los otros dos lotes, el documento de la Plataforma de Contratación del Estado recoge que las adjudicaciones se repartieron entre varias empresas. Así, en el que tiene que ver con "sensores optrónicos aplicados a la vigilancia sobre regiones marítimas extensas", el Lote 1, Escribano, Sensia Solutions y Tecnobit (que tiene una sede en Nigrán) fueron elegidas con propuestas por 3,9 millones de euros, 4,1 y —de nuevo— 4,1 millones, respectivamente.

Para el Lote 2, "sensores optrónicos aplicados a la vigilancia sobre líneas limítrofes terrestres", el CDTI se quedó de nuevo con las propuestas Escribano (3,9 millones), Sensia (4,1) y Tecnobit (4,1 millones), pero sumó en este caso a la canaria Arquimea Research Center (otros 4,1 millones).

