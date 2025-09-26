Grant Thornton España modifica su estructura societaria en plena pugna de los fondos de inversión

La firma de servicios profesionales de auditoría y consultoría Grant Thornton modifica su estructura societaria al pasar de una sociedad unipersonal a contar con un consejo de administración en plena pugna entre los fondos de inversión Cinven y New Mountain por el control de las filiales de cada país. Grant Thornton España, de momento, mantiene conversaciones con ambos fondos y los socios aún no han decidido qué camino tomar.

En concreto, la auditora comunicó este jueves en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) la formación de un consejo de administración presidido por el barcelonés Ramón Galcerán (ex Arthur Andersen y Deloitte) y en el que también se integran la hasta ahora administradora única Gemma Soligo como secretaria y los socios Isabel Perea, David Calzada, Fernando Baroja, Jorge Martínez, Juan Carlos Miján, María José Lázaro, Sergi Puig-Serra y Álvaro Fernández.

La sociedad ha llevado a cabo también una ampliación de capital por 816 euros, elevando el capital social suscrito hasta los 162.261,60 euros. Paralelamente, se han modificado numerosos artículos de los estatutos sociales —entre ellos, los relativos a la estructura de gobierno y a la organización interna— y se ha introducido un nuevo artículo 28 bis.

Entre Cinven y New Mountain

Desde Grant Thornton España explican que todos estos cambios se producen con el objetivo de adaptar la firma "a la ley de Auditoría y tras la jubilación de varios socios". La firma, séptima del sector en España por facturación en 2024 con 100,2 millones de euros, vive en este momento un proceso de adquisición por parte del fondo británico Cinven y del estadounidense New Mountain Capital que se disputan la mayoría accionarial en gran parte de la red internacional.

El primero anunció hace dos semanas su entrada en el capital de Grant Thornton Alemania después de que tomase una participación mayoritaria en diciembre en Reino Unido, según adelantó el Financial Times. Por su parte, New Mountain pagó 1.400 millones por el 60% de las acciones de la filial estadounidense de Grant Thornton el pasado año y ya cuenta con presencia en el capital de países como Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, Emiratos Árabes Unidos.

New Mountain Capital se centra en la inversión de crecimiento en empresas medianas de industrias económicamente acíclicas. Por su parte, Cinven cuenta en España con el control accionarial de Idealista con el 70% del capital al invertir 2.900 millones el pasado año, es accionista de MasOrange con el 12,1%, de Hotelbeds con el 27,86%, controla el grupo de Burger King (Restaurant Brand Europe), la industrial Amara Nzero y la tasadora Accumin (antigua Tinsa).

Grant Thornton cumplió 40 años en España en 2024. Nacida bajo el nombre de Audihispana, cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Pamplona y Murcia. El ejercicio pasado cerró con 818 empleados cerrando el 'top 10' entre las firmas de servicios profesionales.