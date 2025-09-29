La inflación escala dos décimas más en septiembre y se coloca en el 2,9%

Los precios de la electricidad y, sobre todo, los de los carburantes han aupado este septiembre el índice de precios al consumo (IPC) hasta el 2,9%, según el dato adelantado publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este nuevo repunte acerca la inflación al 3% que algunos analistas habían previsto para este septiembre, consecuencia del aumento de precios en algunos servicios, especialmente los relacionados con el turismo. Es el índice más elevado desde el pasado febrero.

Con todo, el Ministerio de Economía lo atribuye al denominado efecto base de la inflación, es decir, que la tasa actual, que se calcula en comparación con la del mismo mes del año anterior, sube porque el IPC el año pasado en ese segmento fue muy bajo. Este efecto puede dar una imagen hasta cierto punto distorsionada de la inflación real. De hecho, subraya Economía, la inflación subyacente, que excluye los precios más fluctuantes de la energía y los alimentos no elaborados, continúa su senda descendente hacia el objetivo del Banco Central Europeo (que es del 2%) y cae una décima frente a la tasa de agosto, hasta el 2,3%, en el mismo cálculo interanual.

Ante esta situación de subida del IPC general, son ya varias las organizaciones que consideran que los salarios deben continuar creciendo "que se debe evaluar el impacto de la subida de los aranceles y de los enfrentamientos en Oriente Medio para evitar un futuro episodio inflacionario que pueda absorber las actuales mejoras retributivas y perjudicar la capacidad competitiva de nuestra economía". Otros organismos lamentan que "el IPC no refleja toda la subida del coste de la vida, no incluye el coste de comprar la vivienda, cuyo precio está disparado", indica el sindicato CCOO.

