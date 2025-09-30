Funcas avisa de los límites del modelo de crecimiento español: "El turismo ya no puede crecer más y el gasto público no es sostenible"

El director general de Funcas, Carlos Ocaña, ha advertido este martes de los límites que presenta el modelo de crecimiento de la economía española, la que más crece de la Unión Europea en los últimos dos años con un 2,5% en 2023 y un 3,5 en 2024. "España está creciendo gracias a la inmigración, el turismo y el gasto público, no a base de avances tecnológicos ni de mejoras de productividad. El turismo ya no puede crecer porque hay límites físicos y ya hay muestra de desaceleración y el aumento del aumento del gasto público no es sostenible", ha señalado en una conferencia organizada por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE) en un céntrico hotel de Madrid.

Ocaña ha explicado que, desde 2019, el PIB ha avanzado en torno a siete puntos, de los cuales un 40% lo atribuye al gasto público, más de un 30% al turismo y el resto a las exportaciones de servicios no turísticos, como la instalación de centros de datos, consultoría o trabajadores nómadas extranjeros que han emigrado en España. “Es un crecimiento aditivo: sumamos población ocupada, en gran medida inmigrante, que trabaja en sectores de baja productividad. Por eso la renta per cápita no crece al mismo ritmo”, ha subrayado.

El economista ha recordado el golpe de la pandemia, con una caída del 12% del PIB, pero valoró la respuesta contenida del Estado y la rápida recuperación gracias a la fortaleza del turismo. “No perdimos los papeles y, tras el Covid, nuestro sector más competitivo se disparó”, ha resumido.

Respecto al futuro, ha advertido que ve una desaceleración sino se acometen reformas por los límites que presenta el crecimiento del PIB de España. “En 2025 creceremos entre un 2,5% y un 2,7%, pero en 2026 será menos del 2%. El turismo ya no puede crecer mucho más y el gasto público no es sostenible en estos niveles”. Para mejorar la productividad, ha insistido el que fuera Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en la necesidad de diversificar el modelo productivo y apostar por sectores de mayor valor añadido: “Llevamos 25 años diciendo que hay que cambiar el modelo, pero no termina de ocurrir”.

“La economía española ha demostrado resiliencia y seguirá creciendo, pero sin cambios en el modelo productivo y en la productividad, será difícil mantener este ritmo más allá de los próximos años”, ha valorado.

Sobre el mercado laboral, Ocaña ha considerado que la reforma ha evitado efectos negativos, aunque ha alertado de que la reducción de temporalidad es en parte "un cambio de etiquetas": "Lo que antes llamábamos temporales ahora son fijos discontinuos". También ha mostrado preocupación por la caída de horas trabajadas y el aumento del absentismo. En materia de desempleo, ha destacado la paradoja española: "Importamos dos millones de inmigrantes en cinco años para cubrir vacantes, pero seguimos con más de dos millones y medio de parados. En otros países esa parte de desempleo de larga duración se contabiliza como inactividad. Aquí nos costará bajar del 10%".

Pide nuevos presupuestos

En el ámbito fiscal, ha defendido la necesidad de aprobar nuevos presupuestos —"aunque la economía haya crecido con las cuentas prorrogadas desde 2023"— y planteó ajustes en el sistema de financiación autonómica para simplificar fondos y reforzar el criterio poblacional. El Gobierno, de hecho, ha incumplido este martes por tercer año consecutivo la obligación de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a tiempo en el Congreso de los Diputados.

En vivienda, ha reclamado impulsar la oferta mediante seguridad jurídica y regulación que facilite la construcción, en lugar de subvenciones a la demanda: "La falta de vivienda es una restricción real, y solo se soluciona construyendo más".

Respecto al contexto internacional, ha criticado la debilidad negociadora de la UE en el acuerdo arancelario con Estados Unidos, condicionado por la guerra en Ucrania, y pidió más pasos hacia una verdadera integración de mercados y defensa europeos. También alertó del problema de deuda en EE UU y de la crisis industrial alemana, aunque confió en que Berlín sabrá reestructurarse.

Sobre pensiones, fue claro: “La solución pasa por alargar las carreras laborales, pero la sociedad rechaza jubilarse más tarde”. Y sobre el talento joven, apuntó que la clave es ofrecer empleos de calidad en sectores tecnológicos: “No hace falta que sean opciones maravillosas, solo razonables”.

Finalmente, mostró un optimismo moderado respecto a la inteligencia artificial: “Soy tecnooptimista. La IA transformará sectores, pero no debe verse como una amenaza, sino como una oportunidad para ganar competitividad si se acompaña de formación y adaptación”.