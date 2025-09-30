La familia fundadora de Puig recompra un paquete de más de 5 millones de acciones a varios de sus directivos

Pequeño cambio de cromos dentro de Puig. Este grupo catalán de perfumería, maquillaje y cosmética Puig ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la familia fundadora y dueña mayoritaria de la empresa ha hecho una oferta de recompra de acciones a un grupo de directivos que poseía, en total, 5,25 millones de acciones de la compañía. Estos, según se indica en el mismo comunicado, han aceptado la propuesta.

La premisa imprescindible para entender el movimiento es la siguiente. Antes de salir a bolsa, la compañía preparó un paquete de incentivos para directivos con responsabilidades de alta dirección y muy implicados en la gestión de la empresa, que consistía, contado muy simplificadamente, en prestarles dinero para que pudieran comprar acciones de la empresa a un precio más atractivo.

Se trataba de una propuesta de compensación por buen rendimiento. ¿El problema? Que estas acciones que valían 24,5 euros en mayo de 2024, cuando Puig salió a bolsa, ahora valen menos de 14 euros. El grupo lleva en tendencia negativa prácticamente desde el principio y con contadas excepciones, y no consigue revertir la curva pese a presentar cifras de crecimiento, trimestre a trimestre.

Los analistas lo relacionan con que el mercado de inversión está más bien parado en general, con que el sector del lujo no vive tampoco su mejor momento y con que Puig salió a cotizar con una valoración demasiado alta de sus acciones. Son muchos los que apuestan que a la larga se acabará revirtiendo la tendencia, pero haber admitido en la última presentación de resultados semestral que divisan cierto estancamiento en el crecimiento del negocio de las fragancias (el núcleo de su operativa) no ha ayudado.

Y con este telón de fondo, la familia decide recomprar este paquete de acciones. Fuentes del grupo niegan que una cosa tenga que ver con la otra, y la única explicación que dan al movimiento es que hasta hace bien poco, estos directivos no podían desprenderse de las acciones por el periodo legal de 'lock-up'. Terminado este periodo, ambas partes eran libres de llegar a un acuerdo de este tipo.

El desenlace, en cualquier caso, es que Exea Inversión Empresarial –el hólding a través del cual la familia Puig vehicula la propiedad del grupo– recomprará esos más de 5 millones de acciones a estos directivos (que conservarán otras acciones, no se desprenden de todo lo que tienen) y que estos directivos emplearán el dinero recibido en zanjar el préstamo que les hizo Puig en su momento para que compraran estas acciones. El precio se ha calculado haciendo una media de las últimas 15 sesiones bursátiles.

Esto, en cualquier caso, no influye demasiado en los porcentajes de propiedad del grupo, pues este paquete de acciones equivale a un discreto 0,245% del capital social. El presidente y consejero delegado, Marc Puig no formaba parte del grupo de directivos agasajados con este incentivo, así que el acuerdo no cambia en nada su posición.

