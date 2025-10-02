Vivienda ideal inversores: piso con excelente ubicación en Badajoz por 89.900 euros

En el competitivo mercado inmobiliario actual, encontrar la vivienda ideal puede resultar una tarea desafiante. Sin embargo, en esta edición especial, nos enfocamos en dos propiedades excepcionales ubicadas en la ciudad de Badajoz, que sin duda destacarán por sus características y beneficios exclusivos. Ambas opciones ofrecen ventajas significativas que van más allá de lo convencional, y es la oportunidad perfecta para inversores y futuros propietarios que buscan una inversión segura.

Piso estudio en Ciudad Jardín, Badajoz por 89.900 euros

Piso en Ciudad Jardín, Badajoz / Tucasa.com

Este atractivo estudio en la urbanización Pardaleras es más que solo un espacio habitacional; representa una jugosa oportunidad de inversión. Con un área de aproximadamente 49 m², el estudio se presenta como una solución idónea para quienes buscan combinar elegancia y funcionalidad. Su diseño interior, que integra un acogedor salón con la cocina abierta, crea un ambiente de amplitud y luminosidad, optimizando cada metro cuadrado disponible.

La propiedad incluye un dormitorio doble y un elegante cuarto de baño, destacando por su diseño contemporáneo. Con una renta mensual de 500 €, se convierte en una fuente permanente de ingresos pasivos. Esta propiedad en particular está ubicada en el distrito de Ciudad Jardín y se encuentra en perfectas condiciones para entrar a vivir.

Al considerar la inversión, su orientación exterior, la presencia de una terraza y un trastero lo convierten en una opción completa tanto para residentes como para arrendatarios potenciales.

Para más detalles, se recomienda consultar a la inmobiliaria JOSE ANTONIO MARIN.

Espectacular piso familiar en el corazón de Badajoz por 180.000 euros

Piso en Santa Marina La Paz Corte Inglés, Badajoz / Tucasa.com

Este espectacular piso de 118 m² ofrece una experiencia de vida que combina amplitud, diseño y confort en un entorno privilegiado. Localizado en un edificio que cuenta con ascensor, esta vivienda todo exterior permite disfrutar de una luminosidad excepcional en cada estancia. La distribución eficiente ofrece tres habitaciones, incluyendo una principal espaciosa, ideal para configurarse según las preferencias del propietario.

El piso cuenta con una cocina clásica completamente equipada, perfecta para inspirar la creatividad culinaria. La presencia de dos baños asegura la comodidad y funcionalidad en el día a día. Adicionalmente, el suelo de parqué confiere un aire de sofisticación y calor a cada espacio. El salón, centro neurálgico de la propiedad, se extiende hacia una terraza donde relajarse y disfrutar de vistas abiertas es una actividad cotidiana.

Una característica distintiva es su accesibilidad para personas con movilidad reducida, asegurando que cada detalle ha sido cuidado para facilitar la vida cotidiana. La ubicación en el distrito de Santa Marina coloca este hogar en un marco de conveniencia y alta demanda.

En conclusión, tanto el estudio en Pardaleras como el piso en Santa Marina representan inversiones sólidas, cada una con características únicas adecuadas a diferentes objetivos y estilos de vida. Evaluar estas opciones permite considerar no solo la adquisición de un espacio habitable, sino una inversión con potencial crecimiento en el mercado inmobiliario.

