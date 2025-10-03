El Gobierno ampliará a cinco kilómetros la distancia máxima para compartir energía

El Gobierno ampliará la distancia máxima entre el consumo y la generación desde los 2 kilómetros actuales hasta los 5 kilómetros, siempre que la instalación productora de energía sea menor de 5 megavatios (MW) y esté ubicada en edificios, estructuras artificiales o suelo industrial, según una propuesta de real decreto por el que se modifican determinados aspectos relativos al autoconsumo de energía eléctrica anunciada este viernes por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Esta es una antigua reclamación del sector y de los partidos políticos, con ERC a la cabeza para extender el autoconsumo colectivo a urbanizaciones y polígonos industriales y que quienes no tengan espacio para instalar placas puedan autoconsumir a través de instalaciones cercanas. La medida, de hecho, había sido incluida en el decreto 'antiapagones', que decayó el 22 de julio después de que el Congreso rechazase su convalidación.

El autoconsumo de electricidad se ha multiplicado por 17 desde 2018, cuando la anterior ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tumbó el llamado 'impuesto al sol', pasando de los 484 MW instalados que calcula el sector, a cerrar el año pasado con un total de 8.256 MW, según los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El objetivo del Gobierno es alcanzar los 19.000 MW a final de la década, según se recoge en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030. Y por ello lanza esta nueva normativa --que estará para facilitar su despliegue y eliminar algunas barreras sobre todo aquellas relativas al autoconsumo compartido, "el más apropiado para un país en que el sector residencial plurifamiliar se corresponde con más del 70% de las viviendas principales", según defiende en un comunicado el Ejecutivo.

La propuesta de decreto introduce nuevas modalidades de autoconsumo compartido, como la de excedentes compartidos, en la que el consumidor principal realiza el autoconsumo y solo comparte el excedente con otros consumidores. Por ejemplo, un centro comercial, una escuela, o un edificio público autoconsumiría lo que necesitase con una gran instalación en sus cubiertas y compartiría sus excedentes con su entorno.

También se habilita la conexión a dos autoconsumos simultáneamente, siempre que uno sea de la modalidad individual sin excedentes y el otro un autoconsumo colectivo a través de la red; o se agiliza el cambio de una modalidad de autoconsumo a otra, que podrá ser mensual, al igual que la modificación de los coeficientes de reparto de energía entre los consumidores.

Se contempla la figura del gestor del autoconsumo, una persona física o jurídica que represente los intereses de los consumidores asociados a un autoconsumo y realice en su nombre las actuaciones necesarias para el buen funcionamiento del sistema. Esta figura puede desempeñar una función clave en las comunidades energéticas y sus relaciones internas y externas.

Y se incluyen varias medidas técnicas como la modificación de las facturas remitidas a los autoconsumidores acogidos al mercado regulado, el PVPC, que deberán incluir la producción de la instalación y su reparto, y la obligación de dar acceso a los datos de generación del autoconsumo en las mismas plataformas donde el consumidor puede consultar sus datos de consumo.

