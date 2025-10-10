La alerta roja por la dana se cuela en la opa de BBVA al Sabadell

La dana Alice también reclama su protagonismo en la opa lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell. La alerta roja decretada por la posibilidad de lluvias torrenciales en las provincias de Alicante y Murcia ha alterado los horarios habituales de numerosos negocios, y las sucursales bancarias no son una excepción, lo que puede interferir en la decisión de algunos particulares que aún estuvieran decidiendo si acercarse a su oficina o no para aceptar el canje.

No hay que olvidar que las dos demarcaciones afectadas por la alarma meteorológica se encuentran entre las que más accionistas particulares del Sabadell tienen en todo el país, debido al rescate que en su día lanzó el banco presidido por Josep Oliu para los tenedores de preferentes y cuotas de la CAM, a los que ofreció la posibilidad de cambiar estos títulos por acciones de la entidad para darles liquidez.

Así, según confirman desde el Sabadell, la entidad ha optado por mantener cerradas hoy un total de 17 sucursales en las zonas donde se prevén las lluvias más intensas como medida de precaución. En concreto, las de Torremarina, La Mata y El Limonar, en Torrevieja; las de Cabo Roig, Ocarasa, Playa Flamenca y La Zenia y La Murada en Orihuela; la de Ciudad Quesada, en Rojales, además de la oficina principal de esta localidad.

En Santa Pola permanece sin servicio la de Gran Alcant; y en Alicante, la de la Playa de San Juan y la de empresas del centro. Por su parte, en Murcia tienen la persiana bajada las sucursales de San Pedro del Pinatar; la de La Unión, la de Puerto de Mazarrón y la de Cartagena Ensanche.

Por su parte, BBVA ha confirmado que, de momento, las seis sucursales previstas para que prorroguen su horario hasta las 21 horas permanecen abiertas y se estará pendiente de las indicaciones de las autoridades locales. La entidad vasca ha previsto para el último día de canje de las acciones del Sabadell una red especial de puntos en todo el país. En concreto, en la provincia de Alicante ha dispuesto horarios especiales en la central de la Rambla de Alicante y las principales en localidades como Elche, Benidorm, Alcoy, Elda y Dénia, municipio que hasta mediodía registraba el mayor volumen de precipitaciones, pero sin incidentes relevantes.

En total, Banco Sabadell cuenta con unos 34.000 accionistas minoristas en la Comunidad Valenciana y Murcia, que suman cerca de un 8% del capital del banco. El motivo es el canje que el Sabadell efectuó en julio de 2012, solo unos meses después de asumir el control de la entidad, en el que ofreció a los propietarios de preferentes y otra deuda subordinada de la desaparecida caja de ahorros intercambiar estos títulos –que no tenían liquidez y en el que miles de ahorradores tenían atrapados hasta 1.630 millones de euros- por acciones del banco.

Cerca de 60.000 clientes de la CAM aceptaron el canje y, aunque poco a poco la cifra se ha ido diluyendo y han entrado otros inversores de estas zonas, sin duda es el principal motivo de que esta territorial sea actualmente la segunda con mayor número de minoristas en el capital del Sabadell, únicamente por detrás de Cataluña, donde nació el banco y donde tiene unos 49.000 accionistas.

