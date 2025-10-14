El Gobierno concede 10.471 millones en créditos a Indra, Airbus, Navantia y General Dynamics para alcanzar el objetivo del 2%

El Gobierno ha dado luz verde este martes a la concesión de créditos destinados a la prefinanciación de programas de modernización incluidos en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, lo que permitirá alcanzar el objetivo de destinar el 2% del PIB a gasto en defensa ya en 2025.

Según fuentes del Ministerio de Defensa, estos créditos facilitarán recursos a compañías como Indra, Airbus, Navantia, Hisdesat y General Dynamics y diversas uniones temporales de empresas (UTE) vinculadas al desarrollo de capacidades estratégicas. La tecnológica que preside Ángel Escribano logra 4.200 millones en créditos, el 40% del importe.

Hasta 34.000 millones

El pasado mes de julio, el Consejo de Ministros aprobó los techos de gasto de 16 nuevos programas especiales, que se suman a los 15 previamente autorizados. En conjunto, el plan permitirá movilizar en torno a 34.000 millones de euros en los próximos años, con una inversión inicial de 10.471 millones en 2025.

Los 31 programas en marcha abarcan desde la adquisición de vehículos de combate sobre cadenas y el desarrollo del futuro carro de combate europeo, hasta la renovación de artillería autopropulsada, radares de localización de fuego indirecto y nuevos sistemas de movilidad táctica, como vehículos lanzapuentes.

En el ámbito naval, está prevista la construcción de un nuevo buque logístico de aprovisionamiento en combate en sustitución del Patiño, la modernización de las fragatas F-100, mejoras en los buques anfibios y la incorporación de un buque hidrográfico oceánico para la investigación del fondo marino, además de un avanzado sistema de guerra electrónica.

Nuevos aviones

El plan contempla también la compra de nuevos aviones de instrucción, el reemplazo de los veteranos C-212 Aviocar por plataformas modernas de transporte táctico, y el impulso al desarrollo del sistema europeo de combate aéreo FCAS.

Con este acuerdo, el Ejecutivo asegura un fuerte impulso al proceso de modernización de las Fuerzas Armadas, al tiempo que apoya al tejido industrial y tecnológico español vinculado a la defensa.