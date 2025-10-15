La inflación se elevó hasta el 3% en septiembre, la tasa más alta del año junto a la de febrero

Aunque todos los analistas vaticinan que en el próximo trimestre los precios volverán a moderarse en España, lo cierto es que el pasado septiembre no fue un buen mes para los consumidores, que vieron cómo la electricidad y, sobre todo, los carburantes impulsaban hacia arriba el índice de precios al consumo (IPC). Subió hasta el 3%, según ha publicado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE), que eleva en una décima el dato adelantado hace dos semanas. Este repunte, que sitúa a la inflación en su punto más alto de este 2025, junto al dato del pasado febrero, la aleja del objetivo del 2% marcado para España por el Banco Central Europeo (BCE).

El Ministerio de Economía recuerda que esta subida es consecuencia del denominado efecto base de la inflación, es decir, que la tasa actual, que se calcula en comparación con la del mismo mes del año pasado, sube porque los precios de la luz y de los combustibles en septiembre de 2024 se encontraban muy bajos. Este efecto puede dar una imagen hasta cierto punto distorsionada de la inflación real. De hecho, subraya Economía, la inflación subyacente, que excluye los precios más fluctuantes de la energía y los alimentos no elaborados, continúa su senda de moderación y se mantiene, como en agosto, en el 2,4% en el mismo cálculo interanual.

La buena noticia es que, según destaca Economía, los precios de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas se estabilizaron en el 2,4% respecto a hace un año. El departamento que dirige el ministro Carlos Cuerpo destaca la caída del aceite de oliva, que suma ya un 34,5% respecto a septiembre de 2024.

Para la patronal CEOE, el aumento de la tasa de inflación de septiembre, pese a moderado, "no puede interpretarse como una señal de normalización definitiva". La entidad considera que "la economía española sigue expuesta a la volatilidad de los precios energéticos, a las tensiones geopolíticas y a la incertidumbre de los mercados internacionales".