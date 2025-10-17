Carlos Cuerpo: "Nuestra normativa no ha supuesto ningún obstáculo al desarrollo de la opa del BBVA al Sabadell"

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado este viernes desde Estados Unidos que la normativa española "no ha supuesto ningún obstáculo al desarrollo de la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell", pese a las críticas que apuntaban a una posible interferencia del Gobierno de España en la operación. "La decisión final correspondía a los accionistas, y así ha sido", subrayó el ministro, recalcando que tanto el Banco de España, como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) “han mantenido un alto estándar de calidad” en todo el proceso.

Cuerpo ha afirmado este viernes que el Gobierno sigue en contacto con la Comisión Europea para "defender" su actuación en la ya fracasada opa de BBVA sobre Sabadell, después de que Bruselas haya confirmado que sigue adelante con el expediente sancionador abierto contra España en el marco de esta operación. Cuerpo ha insistido desde la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en que la actuación del Ejecutivo se ha limitado a "proteger el interés general dentro del marco legal", en línea con la normativa española y plenamente compatible con la legislación europea. Además, ha restado importancia a la investigación de Bruselas sobre una posible intromisión, defendiendo que “la regulación española es coherente con el mercado único financiero”.

Pese a la tensión generada por la opa fallida, el ministro ha defendido que el precedente es “positivo”, al demostrar que este tipo de operaciones pueden generar valor para el sector privado sin desproteger el interés general. “El resultado muestra que nuestra regulación no es un freno, sino una garantía de equilibrio entre inversión y protección pública”, ha subrayado.

Saca pecho del crecimiento de España

En paralelo al debate sobre la opa fallida, el ministro ha quedido trasladar un mensaje positivo sobre la economía española: el FMI sitúa a España como la economía avanzada que más crecerá en 2025, con una previsión del 2,9%, y anticipa que en 2026 el país crecerá el doble que la media de la zona euro. “Seguiremos liderando el crecimiento por segundo año consecutivo”, ha afirmado Cuerpo, destacando también la fortaleza del sistema bancario, cuyo índice bursátil ha subido un 80% en lo que va de año.

En materia internacional, España ha reforzado su compromiso con el multilateralismo con una aportación adicional de 150 millones de euros al Banco Mundial, destinados a proyectos de reducción de deuda, descarbonización y desarrollo en países menos avanzados, especialmente en África. El ministro también ha puesto en valor la nueva plataforma de canje de deuda por desarrollo lanzada junto al organismo internacional, fruto de la conferencia de financiación celebrada en Sevilla en julio.