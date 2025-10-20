Apple bate su máximo histórico en bolsa: cuatro mil millones de dólares tras el éxito del iPhone 17

Apple vuelve a estar en el centro de la euforia de Wall Street (si es que alguna vez dejó de estarlo). Las acciones de la tecnológica subieron más de un 4% este lunes, impulsadas por la fuerte demanda del nuevo iPhone 17 y la mejora de su calificación por parte de la firma de análisis Loop Capital. Con ello, la compañía de Cupertino se acercó a una capitalización bursátil de 3,91 mil millones de dólares, rozando el umbral de los cuatro billones y marcando un nuevo récord histórico.

Durante la jornada, los títulos llegaron a negociarse a 264,37 dólares, un máximo nunca antes alcanzado. Si logra superar los cuatro billones, Apple se convertiría en la tercera empresa de la historia en hacerlo, después de Nvidia y Microsoft, aunque esta última ya descendió por debajo de ese nivel.

El optimismo en torno a la compañía se vio reforzado por el análisis de Loop Capital, que elevó su recomendación de “mantener” a “comprar” y fijó un nuevo precio objetivo de 315 dólares, frente a los 226 anteriores. “Estamos en la fase inicial del esperado ciclo de adopción de Apple”, señaló el analista Ananda Baruah a Bloomberg.

El Iphone 17 triunfa en China

Sin embargo, el entusiasmo se apoya en los resultados del lanzamiento del iPhone 17, que ha superado las expectativas iniciales en mercados clave como China y Estados Unidos. Según la consultora Counterpoint, las ventas del nuevo modelo superaron en un 16% a las del iPhone 16 durante los primeros diez días en el mercado. Las largas colas en tiendas desde Nueva York hasta Hong Kong confirman el renovado interés de los consumidores por el producto estrella de la marca.

En los últimos seis meses, las acciones de Apple acumulan una revalorización del 36%, impulsadas por la expectativa de un nuevo ciclo de crecimiento que podría extenderse hasta 2027.

El efecto contagio se hizo notar en los principales índices de Nueva York. El Dow Jones subió un 0,77 %, el S&P 500 avanzó un 0,94 % y el Nasdaq Composite —donde cotizan las grandes tecnológicas— repuntó un 1,37 %. El buen momento de Apple coincide además con el inicio de la temporada de resultados del tercer trimestre, en la que también presentarán sus cifras compañías como Tesla, Ford, Netflix, Procter & Gamble o Coca-Cola.

