La dana se lleva por delante 460 comercios y un centenar de empresas industriales.

Casi un año después de que la catástrofe del 29-O arrasara el territorio valenciano, "la actividad económica en la zona cero de la dana se ha recuperado de manera notoria. Sin embargo, se encuentra aún mermada por la necesidad de mayores fondos económicos y medidas de prevención ante inundaciones que restablezcan la confianza de la sociedad civil". Esa es una de las conclusiones que deja el informe 'Balance de la recuperación empresarial de la zona cero, tras un año de la dana de octubre de 2024' presentado este lunes por Cámara Valencia en su sede, un documento en el que se refleja las consecuencias que la tragedia tuvo para el ecosistema económico valenciano.

Como ha explicado el presidente de la entidad Cameral, José Vicente Morata, el tejido empresarial ha demostrado su "resiliencia", apostando "por mantener las plantillas y el negocio, muchas veces con fondos propios". En esta línea, el ámbito industrial lo ha hecho "de forma más clara y, en el comercio, con mayor dificultad. Ha habido una clara capacidad de dar la vuelta a la tortilla, pero es cierto que hacen falta ayudas de verdad, que sean rápidas y efectivas", ha destacado.

Golpe en la industria

En concreto, el análisis llevado a cabo por la entidad -basado en 1.345 conteos de actividades de comercio minorista, hostelería y de servicios y otros 2.016 ligados a empresas industriales- destaca cómo este último sector ha perdido aproximadamente un centenar de firmas afectadas por la dana -un 5,8% del total- debido a la "falta de tesorería para afrontar la reactivación" junto con otras circunstancias como son "la disminución del fondo de comercio y la falta de relevo generacional". No hay que olvidar que, según fuentes camerales, aproximadamente una de cada diez empresas de esta actividad pudo sufrir "pérdidas superiores al medio millón de euros" a causa del agua, aunque -en valor promedio- estos costes rondaron los 300.000 euros.

Asimismo, doce meses después, las empresas golpeadas todavía tienen pendiente de realizar reparaciones, especialmente en los cerramientos -desde tabiques al suelo, entre otros elementos- o ligadas a la maquinaria. Ese hecho no impide que buena parte de las mismas haya logrado sobreponerse gracias especialmente a una mezcla de fondos propios y los importes recibidos en indemnizaciones de las compañías aseguradoras o las ayudas de las distintas Administraciones. Además, respecto a las peticiones realizadas al Consorcio de Compensación de Seguros, el ente englobado dentro del Ministerio de Economía ha recibido 5.269 solicitudes de empresas industriales de las cuales el 71,5% está atendida y terminada, y el 15,6% han sido atendidas con pagos a cuenta.

Afectación al comercio

Por otro lado, respecto al impacto en los locales comerciales, Cámara Valencia explica que de los más de 2.300 negocios que se vieron damnificados por la catástrofe, un 20% -equivalente a 460 establecimientos enclavados en núcleos urbanos de la zona cero- no ha levantado la persiana y uno de cada diez está cerrado temporalmente por reformas. "El impacto financiero para las micropymes y autónomos ha sido severo, y ha puesto en riesgo la continuidad de muchos negocios", destaca el documento de la entidad cameral, que señala también cómo muchos de estos establecimientos -que en promedio estuvieron hasta tres meses sin poder trabajar- sufrieron daños "graves o muy graves" ese fatídico 29-O. O lo que es lo mismo, que el coste económico medio por local fue de 61.000 euros, aunque en un 10 % de los casos la factura superó los 100.000 euros.

Para recuperarse, cuatro de cada diez reconoce que ha pedido ayuda y las ha cobrado, aunque "una proporción similar está pendiente de recibir alguna de las ayudas solicitadas a la Administración Pública". Por su parte, solo uno de cada diez se encuentra actualmente esperando al Consorcio. No obstante, pese al gran perjuicio generado por el agua, la buena noticia la deja la evolución que está teniendo la cifra de facturación en estos establecimientos. Casi la mitad (un 47,2 %) afirma que ha recuperado su negocio previo e, incluso, un 9,7 % dice que tiene ahora más actividad que hace un año.

Dos frentes principales

Más allá de la situación actual, Cámara apuesta por seguir actuando en dos frentes principales como son "la agilización financiero-administrativa y la inversión en infraestructuras y competitividad". Del mismo modo, la entidad insiste en la necesidad de "reforzar la demanda interna y el capital social mediante la implementación de medidas de apoyo al poder adquisitivo de las familias afectadas" y en "la implementación rápida el plan Endavant" anunciado por el Consell el pasado verano con un importe de 29.000 millones de euros y 339 medidas vinculadas a la reconstrucción.

