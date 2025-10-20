La empresa familiar sitúa el absentismo laboral como el principal riesgo para la economía

Un aprobado raspado. Los directivos mantienen su valoración sobre la situación económica, con un 5,66 puntos en una escala de 0 a 9, ligeramente por encima de los 5,55 puntos del año pasado. Pero sitúan, por primera vez, el absentismo laboral como el principal riesgo económico al que se enfrentan. Así lo trasladan los directivos de las grandes empresas familiares, integrados en el Instituto de la Empresa Familiar (IEF), según la encuesta interactiva anual que se lleva a cabo entre los asistentes al XXVIII Congreso, que se celebra este lunes y martes en Burgos.

No se aprecia, por tanto, un gran pesimismo entre los empresarios, a pesar de que hace unos días el presidente del Instituto, Ignacio Rivera, criticó la dinámica política en la que estaba inmersa España, ante la falta de presentación de los Presupuestos Generales del Estado. "El país está bastante bloqueado, y el Gobierno y la oposición está en modo elecciones, no en modo gobierno y eso no es muy bueno desde mi punto de vista personal", dijo el directivo.

De hecho, los empresarios familiares son optimistas sobre el devenir de sus corporaciones para el próximo año. La mayoría espera un aumento de la cifra de ventas para 2026 (61%) y el 52% espera incrementar su plantilla, mientras el 39% prevé mantener el nivel de empleo actual. En España, las empresas familiares representan el 70% del empleo y el 60% del producto interior bruto (PIB).

El gran interrogante que se ha 'colado' este año en la encuesta es el absentismo laboral. El número de trabajadores que falta diariamente a su puesto de trabajo se ha convertido en la principal preocupación de los empresarios, por delante de dos 'clásicos' como son la dificultad para encontrar profesionales cualificados, así como los cambios regulatorios en el país, que precisamente fueron las dos principales preocupaciones del año pasado para estas compañías, junto a los riesgos geopolíticos.

El XXVIII Congreso del Instituto de la Empresa Familiar reúne este lunes y martes en Burgos a unos 600 asistentes incluidos representantes institucionales, líderes empresariales y expertos y será inaugurado por el Rey Felipe VI, acompañado por el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Ignacio Rivera, que estará acompañado por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

