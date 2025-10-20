Kering (Gucci) vende su división de belleza a L'Oréal por 4.000 millones de euros

L'Oréal crece y a costa de un competidor. La compañía francesa ha comprado al grupo Kering (dueña de marcas como Gucci, Yves Saint Lauren o Balenciaga) su negocio de belleza por 4.000 millones de euros. El acuerdo, la primera gran operación desde que Luca de Meo (expresidente de Seat y exconsejero delegado de Renault) ha cogido las riendas de la compañía, implica también que L'Oréal pague regalías a Kering por el uso de sus marcas licenciadas. Así que venden la operación, ambas casas como una alianza estratégica a largo plazo entre ambas compañías.

El acuerdo vinculante, cuyo cierre se espera para el primer semestre de 2026, comprende la compra por parte de L'Oréal de la línea de perfumes Creed, las licencias de belleza y fragancias de las marcas de Kering, y una iniciativa exclusiva para explorar oportunidades de negocio en el ámbito del bienestar y la longevidad.

Kering otorgará a L'Oréal licencias exclusivas por 50 años para la creación, desarrollo y distribución de fragancias y productos de belleza para Bottega Veneta y Balenciaga. Asimismo, el acuerdo incluye los derechos para una licencia exclusiva de 50 años para la creación, desarrollo y distribución de fragancias y productos de belleza para Gucci, que comenzará después de expirar la licencia actual con Coty.

"Esta alianza estratégica marca un paso decisivo para Kering", declaró de Meo, consejero delegado de Kering desde hace aproximadamente un mes. Para la compañía supone un movimiento clave en aras de reducir los 9.500 millones de euros de pérdidas que registraban a finales de junio.

De su lado, Nicolas Hieronimus, consejero delegado de L'Oréal Groupe, comentó que la incorporación de estas marcas complementa a la perfección el portafolio actual de la empresa y amplía significativamente su alcance hacia nuevos y dinámicos segmentos de la belleza de lujo.

Las acciones del grupo francés de lujo Kering registraron este lunes, tras el anuncio, la mayor subida de los valores del CAC-40 de la Bolsa de París, un 4,83%, una muestra de la buena acogida por el mercado de la operación. Los títulos de Kering estuvieron ganando más de un 4% desde el inicio de la jornada y durante casi toda la sesión. Ha sido, de hecho, el mayor incremento del selectivo francés, por delante de STMicroelectronics (+4,59 %) y de Thales (+3,71 %).

L'Oréal, por su parte, ha estado avanzando durante toda la jornada, pero de forma mucho más leve. Al cierre de la Bolsa de París, las acciones de la compañía de cosméticos cotizaron a 395,35 euros, con un incremento del 1,20%.