Trabajo plantea que el nuevo permiso por cuidados paliativos de un familiar sea de 15 días

El Ministerio de Trabajo plantea que el nuevo permiso para acompañar a un familiar que tenga que recibir cuidados paliativos sea de 15 días. Lo podrá coger cualquier trabajador asalariado para ayudar a parientes de hasta segundo grado de consanguinidad, es decir, padres, coyunges, hermanos o tíos.

Dicho permiso podrá ser fraccionado en dos ventanas temporales, en caso de enfermedades largas, tal como figura en el borrador remitido a los agentes sociales y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, concreta su propuesta, anunciada la semana pasada y que todavía deberá seguir diversos trámites para poder entrar en vigor.

La propuesta de la ministra de Trabajo, adelantada por la 'Cadena Ser', se enmarca en la reforma de los permisos por conciliación que ha planteado tras el fracaso de su proyecto de ley para reducir la jornada laboral de 37,5 horas semanales.

