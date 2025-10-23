MasOrange crece en ingresos y rentabilidad y exprime la fusión con 259 millones de ahorros

MasOrange, el nuevo gigante de las telecos españolas tras la fusión de MásMóvil y Orange España, crece con fuerza con mejoras de ingresos y de rentabilidad. La teleco elevó su facturación hasta los 5.664 millones de euros en los nueve primeros meses del año, con un incremento del 3,7%, y consiguió mejorar un 8% su resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado, hasta los 2.195 millones de euros. MasOrange empezó a operar como una sola empresa en marzo de 2024, por lo que los resultados del primer trimestre del año pasado para poder hacer la comparativa son una combinación de las cuentas de Orange y de MásMóvil por separado antes de la fusión.

La compañía comandada por Meinrad Spenger exprime su fusión y avanza en sus objetivos de sinergias. La compañía ya ha logrado 259 millones de euros por sinergias en los primeros nueve meses de este año, acercándose a la previsión de alcanzar los 300 millones de ahorros en el conjunto de 2025 y de lograr 500 millones anuales a partir del cuarto ejercicio tras el cierre de la fusión.

MasOrange ha mejorado su capacidad de generación de caja operativa en lo que va de año, hasta alcanzar los 1.407 millones de euros, un 11% más que el año anterior. Desde enero, el grupo ha ejecutado inversiones por 861 millones de euros, más de un 15% de los ingresos totales de la compañía y un 10% más que en el mismo periodo del año anterior. Una inversión que se ha destinado a nuevos despliegues de infraestructuras de 5G y FTTH, al impulso de su transformación para ser más compañía tecnológica que sólo teleco, y a su apuesta por la innovación en servicios, IA, stack propio de IT, data, cloud o analítica avanzada.

La compañía ha resaltado su "sólido" crecimiento comercial y financiero en el periodo, sumando cerca de 500.000 nuevos clientes de valor respecto al año anterior, de los que más de 383.000 son de contrato móvil y 100.000 corresponden a servicios sobre fibra óptica.

Reordenación del accionariado

El acuerdo de fusión que dio nacimiento a MasOrange contempla un reparto del capital a partes iguales entre el grupo francés Orange y los fondos de inversión que eran propietarios de MásMóvil (KKR, Cinven y Providence). Las participaciones del 50% en la nueva teleco han de mantenerse al menos hasta abril de 2026, dos años después de la integración. A partir de esa fecha los tres fondos que controlan MásMóvil pueden pedir la salida a bolsa de MasOrange y, en tal caso, Orange puede optar por recomprar todo o sólo parte del 50% de la compañía en manos sus socios que ahora no controla. En el sector se da por hecho que ya está habiendo negociaciones entre las partes para preparar un acuerdo de venta.

La consejera delegada de Orange, Chrystel Heydemann, ha subrayado en un encuentro con analistas que su compañía está estudiando todas las opciones y que "no hay prisa" por llegar a un posible acuerdo. La propia CEO del grupo francés apuntó hace unos meses que está en marcha un “proceso muy claro” encaminado a la salida a bolsa de MasOrange.

Orange ve factible poder ejecutar simultáneamente la compra potencial del 50% que no controla de MasOrange y también adquirir la mayor parte de los activos de Altice en el mercado francés junto a Bouygues e Iliad. Y hacerlo sin poner en peligro el reparto de dividendos a sus accionistas. Confiamos en poder llevar a cabo tanto la posible adquisición de MasOrange como nuestra parte correspondiente de la compra de SFR (la operadora de Altice) sin, diría yo, afectar a la rentabilidad para el accionista, que sigue siendo para nosotros una prioridad absoluta", ha explicado el director financiero del grupo Orange, Laurent Martinez. De hecho, la compañía ha confirmado que el próximo 4 de diciembre repartirá un dividendo de 0,3 euros por acción y que en la próxima junta se propondrá una retribución mínima de 0,75 euros por título con cargo a los resultados del presente ejercicio.

Orange, Bouygues e Iliad han realizado una oferta no vinculante de 17.000 millones de euros para hacerse con la mayor parte de los activos de Altice, Heydemann ha destacado que a su compañía le interesa, sobre todo, sumar clientes y los activos de espectro. "Nos gustaría movernos lo más rápido posible en un proceso que puede ser largo, pero, por supuesto, es el vendedor quien decide. Tienen diferentes opciones", ha señalado acerca del rechazo inicial de Altice a la oferta planteada. "No hay certeza en esta etapa de que se llegue a un acuerdo, pero nuestro objetivo es crear un diálogo constructivo y seguimos centrados en la ejecución de nuestra estrategia".

Orange ha alcanzado una facturación entre enero y septiembre de 29.846 millones de euros, una cifra que apenas supone un avance del 0,04% en comparación con los 29.834 millones de euros de ingresos del mismo periodo del año pasado. El resultado bruto de explotación después de arrendamientos (ebitdaal) de la compañía en el acumulado de los tres primeros trimestres del ejercicio se situó en 9.112 millones de euros, un 2,89% más frente a los 8.856 millones de euros que obtuvo a cierre de septiembre del curso previo. No obstante, el grupo galo ha mejorado en medio punto porcentual la previsión del crecimiento del ebitdaal, hasta el 3,5% interanual, al tiempo que ha mantenido la estimación sobre el flujo de caja de su negocio de telecomunicaciones en torno a 3.600 millones de euros.

Suscríbete para seguir leyendo