Gran piso junto al centro de Badajoz: 4 dormitorios y balcón por 199.000 euros

El mercado inmobiliario de Extremadura continúa ofreciendo oportunidades interesantes tanto para quienes buscan una vivienda amplia y céntrica como para los que prefieren un hogar independiente en una zona tranquila. Dos propiedades destacadas en Badajoz y Mérida, disponibles a través del portal tucasa.com, muestran el atractivo y la diversidad de la oferta residencial actual.

Piso amplio y luminoso en Santa Marina en el corazón de Badajoz por 199.000 euros

Salita de piso en venta en Santa Marina, Badajoz / Tucasa.com

En pleno centro de Badajoz, a escasos metros de El Corte Inglés, se encuentra este amplio piso en venta en la zona de Santa Marina, uno de los barrios más cotizados de la capital pacense.

Con 157 metros cuadrados construidos y un precio de 199.000 euros, la vivienda ofrece un equilibrio perfecto entre ubicación, amplitud y comodidad.

El piso cuenta con cuatro habitaciones luminosas, dos baños completos, un salón con dos ambientes y un gran balcón ideal para disfrutar de las vistas urbanas. Su estado de conservación es muy bueno, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan mudarse sin necesidad de reformas.

Además, dispone de armarios empotrados, despensa, ascensor y trastero en el mismo edificio, elementos muy valorados en viviendas céntricas. Su proximidad a servicios, comercios, colegios y transporte público refuerza su carácter práctico y su potencial como vivienda familiar o inversión de alquiler.

Casa unifamiliar reformada con terraza en Mérida por 131.000 euros

Casa en San Luis, Mérida / Tucasa.com

A poco más de 50 kilómetros, en Mérida, otra propiedad destaca por su versatilidad y encanto. Se trata de una casa unifamiliar en la zona de San Luis-San Juan-Santa Isabel, con 200 metros cuadrados construidos y una parcela del mismo tamaño. Su precio: 131.000 euros.

La vivienda, distribuida en tres plantas, ha sido reformada recientemente y ofrece múltiples posibilidades de uso. En la planta baja cuenta con un garaje privado con acceso directo desde la calle y una habitación independiente, perfecta como despacho, dormitorio de invitados o zona de juegos.

La primera planta, que constituye la vivienda principal, dispone de tres dormitorios, salita de estar, salón principal muy luminoso, cocina independiente equipada y baño completo, además de un lavadero funcional.

En la segunda planta, una gran terraza techada invita a disfrutar del aire libre durante todo el año, complementada por dos trasteros cerrados que aportan un valioso espacio de almacenaje.

Sus carpinterías de roble en el interior y climalit en el exterior refuerzan la sensación de confort térmico y estético. Es una casa ideal para familias que buscan independencia, pero también para profesionales que deseen combinar vivienda y espacio de trabajo.

Ambas propiedades reflejan las tendencias actuales del mercado inmobiliario extremeño, donde la demanda se mantiene activa gracias a precios más contenidos que en otras regiones y a una oferta que combina calidad de vida, espacio y buena ubicación.

Tanto el piso en Santa Marina (Badajoz) como la casa en San Juan (Mérida) son ejemplos de cómo el mercado ofrece alternativas para distintos perfiles: desde quien quiere vivir cerca del bullicio urbano hasta quien prefiere la tranquilidad de una vivienda independiente con terraza.

