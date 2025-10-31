Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Banca

Caixabank gana 4.397 millones hasta septiembre, un 3,5% más

El margen de intereses se situó en 7.957 millones, un 4,9% menos interanual, aunque recuperó tracción en el tercer trimestre

Gonzalo Gortázar, consejero delegado de Caixabank

Gonzalo Gortázar, consejero delegado de Caixabank

Pablo Gallén

Pablo Gallén

Madrid

CaixaBank registró un beneficio neto de 4.397 millones de euros entre enero y septiembre, un 3,5% más que en el mismo periodo de 2024, impulsado por una intensa actividad comercial en un entorno de tipos de interés contenidos. La nueva producción de crédito ascendió a 61.255 millones en los nueve primeros meses (+20%), con avances en hipotecas (+39%), financiación a empresas (+16%) y consumo (+12%), según la información remitida este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El margen de intereses del banco que dirige Gonzalo Gortázar se situó en 7.957 millones, un 4,9% menos interanual, aunque recuperó tracción en el tercer trimestre (+1,4% frente al segundo). Los ingresos por servicios —gestión patrimonial, seguros de protección y comisiones— crecieron un 5,7%, hasta 3.883 millones, y el margen bruto alcanzó 12.118 millones, un 2,8% más.

“El grupo avanza con fuerza en sus dos grandes ejes estratégicos —crecimiento sostenido y transformación—, apoyado en tecnologías innovadoras que impulsan la actividad comercial y mejoran el servicio al cliente”, destacó el consejero delegado, Gonzalo Gortázar.

El resultado de la entidad catalana continúa afectado por el impuesto a la banca aplicado sobre margen de intereses y comisiones: en 2024 se contabilizó íntegramente en el primer trimestre, mientras que en 2025 se reparte linealmente por trimestres.

La rentabilidad supera el 15%

El consejo ha aprobado un dividendo a cuenta de 1.181 millones (16,79 céntimos brutos por acción) con pago en noviembre. El plan de retribución prevé distribuir entre el 50% y el 60% del beneficio neto consolidado en dos abonos: un dividendo a cuenta del 30–40% de las ganancias del primer semestre y otro complementario en abril de 2026. De acuerdo con este marco, el pago de noviembre será del 40% del beneficio del primer semestre.

La rentabilidad (ROE) se sitúa en el 15,2%, por encima del 14,4% de septiembre de 2024, con una ratio de eficiencia del 39,2%. El volumen de negocio asciende a 1,09 billones de euros (+6,8% interanual). Los recursos de clientes alcanzan 720.242 millones (+6,9%) y los activos bajo gestión suben un 9,8%, hasta 195.547 millones, por la favorable evolución de los mercados y las aportaciones de clientes.

La cartera de crédito sano avanza un 6,7% interanual, hasta 367.874 millones, con una “muy positiva” nueva producción tanto a empresas como a familias. En financiación para vivienda, la nueva producción suma 14.409 millones, con el 93 % de las hipotecas a tipo fijo.

Calidad de activos y solvencia

El saldo de dudosos desciende en 889 millones en lo que va de año, tras la gestión activa de la mora que incluye ventas de carteras, y la ratio de morosidad baja al 2,3 %. Los fondos para insolvencias cierran en 6.695 millones y la cobertura mejora al 72%.

La ratio CET1 (capital de máxima calidad sobre APR) se coloca en el 12,4%, ya incorporando el impacto de la entrada en vigor de CRR3 (Basilea IV) y el séptimo programa de recompra de acciones anunciado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents