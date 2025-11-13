Bruselas investiga a Google por discriminar los contenidos de medios de comunicación en sus resultados de búsqueda

La Comisión Europea ha abierto este jueves una investigación contra Google y su matriz Alphabet, para determinar si el motor de búsqueda discrimina a los medios de comunicación en sus resultados, lo que supondría una violación de la Ley de Mercados Digitales que podría costarle una multa millonaria al gigante tecnológico.

“Nos preocupa que las políticas de Google no permitan que las webs de noticias reciban un trato justo, razonable y no discriminatorio en sus resultados de búsqueda”, ha dicho la vicepresidenta primera de la Comisión, y titular de competencia, Teresa Ribera, en un comunicado. “Investigaremos para garantizar que no pierdan ingresos importantes en un momento difícil para la industria”, ha añadido.

El caso

En particular, el Ejecutivo comunitario investiga la política de abuso de reputación de sitios web, con la que Google supuestamente trata de combatir prácticas que buscan manipular el posicionamiento en los resultados. Bruselas teme que esa política esté penalizando a los medios de comunicación en el motor de búsqueda. “Esta política parece afectar directamente a una forma común y legítima de monetizar sus sitios web y su contenido para los editores de información”, alega la Comisión.

“¿Estamos en contra de la intención de Alphabet de ofrecer resultados de búsqueda de alta calidad? No. ¿Estamos en contra de la política de spam de Alphabet? No”, ha dicho el portavoz de la Comisión, Thomas Reigner. “Pero, ¿estamos en contra de que Alphabet aplique esa política de spam de forma injustificada a los editores de noticias? Sí”, ha añadido.

Reigner ha explicado que la política de Google penaliza prácticas comerciales tradicionales que los medios han llevado del papel a internet, como por ejemplo los cupones. Una “práctica comercial legítima” que el buscador castiga, degradando el contenido de estos sitios de información. Esto se traduce en una pérdida de visibilidad y, con ella, también de ingresos.

A la Comisión le preocupa que las medidas que Google está tomando puedan afectar a la capacidad de los medios de generar beneficios económicos y así, en último término, al pluralismo mediático. “Nuestra investigación tiene como objetivo proteger la financiación de los editores de información, su libertad para operar y, en última instancia, el pluralismo mediático y nuestra democracia”, ha subrayado la vicepresidenta de la Comisión para la soberanía digital, Henna Virkunen.

Siguientes pasos

La Comisión Europea recabará ahora datos con el objetivo de concluir la investigación en los próximos doce meses. De encontrar indicios de que Google viola la ley de mercados digitales, el Ejecutivo comunitario deberá informar a Alphabet de sus conclusiones y exigir que tome medidas para revertir la situación y corregir el impacto de esta política.

Si Google hubiera cometido una infracción, podría enfrentarse a una multa de hasta un 10% de su facturación mundial. Si la infracción es reiterada, la sanción podría llegar al 20%. Bruselas podría en este caso estudiar además otras medidas. “La Ley de Mercados Digitales garantiza unos mercados más justos y la innovación en la UE, tanto para las empresas como para los consumidores”, ha dicho Virkunen, “Alphabet debe cumplir con la obligación de proporcionar a los editores condiciones de acceso generales justas, razonables y no discriminatorias a Google Search”.

