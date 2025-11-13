Repsol negocia una fusión con la estadounidense APA para colocar su negocio de extracción en Wall Street

Repsol analiza una posible fusión inversa de su negocio de exploración y producción (upstream) con potenciales socios, entre ellos la energética estadounidense APA Corporation, antigua Apache Corp., con el objetivo de cotizar esta división en la Bolsa de Nueva York, según avanzó Bloomberg. En concreto, la compañía habría mantenido conversaciones exploratorias con APA sobre un potencial acuerdo, además de contactos preliminares con otros posibles socios para una operación de este tipo, de acuerdo con las mismas fuentes.

Las deliberaciones siguen abiertas y no hay garantías de que cristalicen en una transacción, añadieron estas fuentes, que solicitaron el anonimato por tratarse de información privada. Consultadas por Europa Press, fuentes oficiales de la petrolera española declinaron hacer comentarios.

El pasado 30 de octubre, durante la presentación de los resultados de los nueve primeros meses del año ante analistas, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, reiteró que el grupo continúa preparándose para un “evento de liquidez” de su filial de exploración y producción de cara a 2026, ya sea mediante “una salida a Bolsa, una fusión inversa con una empresa que cotice en Estados Unidos o la entrada de un nuevo inversor privado”.

La opción de cotizar en Estados Unidos en 2026 ya se contemplaba cuando Repsol dio entrada en 2022 al fondo EIG en el capital de la filial, con un 25%. Entonces, la compañía española valoró este negocio en 19.000 millones de dólares (16.400 millones de euros), incluida la deuda. La operación buscaba impulsar la expansión de la unidad en el mercado estadounidense y, al mismo tiempo, obtener recursos para que la matriz reforzara sus inversiones en actividades de bajas emisiones de carbono.

En este contexto, Imaz destacó que se está avanzando en esa dirección “mejorando la cartera, estando presentes en menos países, con mejores barriles” y trabajando internamente en todos los requisitos necesarios para estar listos para una eventual operación.

No obstante, recalcó que la petrolera no tiene prisa y que la “línea roja” para Repsol es “mantener el control y el 51% de la participación en este negocio”.