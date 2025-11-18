Los expertos en formación profesional se citan en Madrid para abordar el futuro del sector

La formación profesional (FP) es hoy en día la opción preferida por muchos jóvenes para encaminar su vida laboral. Sin embargo, es importante que los centros de formación establezcan una colaboración estrecha con las compañías y demás actores protagonistas del mercado laboral para que la formación de calidad se traduzca de forma eficaz en habilidades prácticas. De estas cuestiones, y otras relacionadas con la formación profesional, se debatirá en la segunda edición del Foro 'FP Dual', organizado por El Periódico, El Periódico de España, Activos y Prensa Ibérica.

El evento se celebrará el próximo miércoles, 19 de noviembre, en Madrid, y cuenta con el patrocinio de la Cámara de Comercio de España y Unir, entre otras autoridades. El evento comenzará con la bienvenida institucional del jefe de especiales del suplemento 'activos', Juan Carlos Lozano, para dar paso a la intervención individual de Beatriz García-Quismondo, directora de Políticas Digitales, Talento Digital y Conectividad de AMETIC.

A continuación tendrá lugar la primera mesa redonda, titulada 'La colaboración con las empresas', en la que participarán Ascensión Blázquez, directora de centros de UNIR FP, David Navarro, subdirector de Empleo, Formación y Emprendimiento de la Cámara de Comercio de España, David Martín, Chief Academic Officer de FP de Grupo UAX y Juan Carlos Tejeda, director del departamento de Educación y Formación de CEOE, con la moderación de Santiago García, secretario general de CECE.

A continuación tendrá lugar la segunda mesa de expertos, ‘El ecosistema FP DUAL en un marco de transformaciones sociales y tecnológicas’, en la que participarán Carmen Sebrango, directora de la Fundación Bertelsmann, Juan Ignacio de la Fuente, director de Area de Formación Profesional del CEU, Eduardo Gómez Casado, consejero económico de la Representación de la Comisión Europea en España y Rosana García, directora de Recursos Humanos para Iberia, África y Oriente Medio de Otis. En esta ocasión, moderará la mesa María Huertas, directora de proyectos de Fundación EXIT.

Para finalizar con las mesas de expertos, la tercera llevará un título que hace referencia al futuro: ‘La FP que viene: un modelo que crece desde las CCAA’. Serán ponentes participantes Marta Armendia, directora general de FP de la Generalitat Valenciana, Florentino Santos, secretario general de FP de la Junta de Andalucía, María Eugenia Pérez Fernández, directora Xeral de FP de la Xunta de Galicia y Mario Redondo, subdirector general de Ordenación Académica de Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial en la Comunidad de Madrid, todo bajo la moderación de Guillem Salvans, Senior Project Manager de la Fundación Bertelsmann.

Para culminar el evento tendrá lugar la intervención de Esther Monterrubio, Secretaria General de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

