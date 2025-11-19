Gortázar pide a los políticos un "consenso de país" para solucionar el problema de la vivienda

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha reclamado este miércoles a los principales partidos políticos españoles, los que gobiernan en los distintos niveles de la administración pública, un acuerdo para solucionar el creciente problema de acceso a la vivienda en el país. "Hay mucho que hacer y es uno de esos problemas en que, dado que en las administraciones hay distintos colores políticos y es previsible que el futuro siga siendo así, aunque en un lado y otro vayan cambiando, es importante tener un cierto consenso de país", ha argumentado durante su intervención en el foro Nueva Economía en Madrid.

Sin mencionarlo directamente, el banquero ha parecido dirigir su mensaje a PSOE y PP, las dos formaciones que gobiernan en la mayoría de las instituciones públicas centrales, autonómicas y locales. "No es tan complicado construir vivienda", ha sostenido, recordando que en los años de la burbuja se llegó a levantar incluso más pisos de los que el país necesitaba. Y es necesario hacerlo, ha continuado, porque no solucionar el problema de acceso generará un "cuello de botella para el crecimiento económico", además de suponer un "problema social".

El ejecutivo ha negado que el dilema esté en la financiación que los bancos destinan a la vivienda: "El sistema financiero está bien, está financiando mucho la vivienda de manera sana, con estándares de crédito razonables pero con las condiciones más competitivas de la zona euro". El problema, ha sostenido, es que el país tiene "mucha más demanda que oferta" de pisos. Y para solucionarlo, ha defendido que es preciso "liberalizar el proceso para poner suelo disponible para los promotores", abordar que "empieza a haber falta de mano de obra" en la construcción, y solventar el "problema claro de falta de coordinación" entre administraciones. "Aunque el problema está ahora en el foco, se ha hecho poco", ha lamentado.

Multiplicado por siete

Gortázar, por otra parte, ha puesto la absorción de Bankia por parte de CaixaBank en 2021 como un ejemplo de que "se pueden hacer operaciones de consolidación que pueden crear mucho valor, que se pueden hacer de forma acordada y que, cinco años después, demuestran que la suma de uno más uno es bastante más que dos". En esta línea, ha subrayado que el valor bursátil de la participación del Estado desde que se filtraron las conversaciones de fusión en septiembre de 2020 se ha multiplicado por siete, al pasar de unos 2.000 a unos 14.000 millones de euros.

El ejecutivo, en esta línea, ha preferido "no opinar" sobre la fallida oferta de compra (opa) del BBVA sobre el Sabadell. Pero ha considerado "evidente que hay una tendencia a la consolidación" en la banca europea, sobre todo a nivel nacional, y ha juzgado "normal" que haya entidades que quieran "repetir" operaciones como la de CaixaBank y Bankia. En cualquier caso, ha precisado que su banco no participará en nuevas operaciones y ha afirmado que no espera nuevos movimientos corporativos en España "a corto plazo", dado que la situación del sector es positiva y las valoraciones de las entidades están subiendo.

El banquero, asimismo, ha puesto en valor que la Fundación La Caixa haya pasado a considerar su presencia en el capital de CaixaBank (31%) como su "participación fundacional", lo que garantiza aún más su vocación de permanencia a largo plazo. Y en cuanto al 18% que tiene el Estado, ha dado por sentado que algún día la venderá, por más que los Gobiernos de Rajoy y Sánchez hayan ido retrasando el plazo legal que tienen para ello (actualmente fijado en diciembre de 2027): "En ningún momento se ha puesto en duda que lo va a hacer. Como corresponde a los dueños de las acciones, son ellos los que deciden cuándo y cómo".

