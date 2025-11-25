Sigue en directo la primera jornada del Foro España 360

La primera mesa redonda del día analizará el papel de las comunidades autónomas ante el desafío de crecer, competir y atraer inversión

Después del diálogo ‘El impulso económico y empresarial de Aragón en la España de las autonomías’, la programación del Foro España 360 continúa con la primera mesa redonda, ‘Las comunidades autónomas, ante el desafío de crecer, competir y atraer inversión’. Tendrá lugar a las 09.55 horas y contará con la participación de Javier Martínez Suárez, director general de Política Económica e Interior del Gobierno de Aragón; Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid; Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León; María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, y Miguel Calvo, delegado de Iberdrola en Castilla y León. El encargado de moderar la mesa será Ricardo Barceló, director de ‘El Periódico de Aragón’.