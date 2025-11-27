En directo | Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica: "La desinformación es el principal problema que vivimos como sociedad"

El grupo de comunicación Prensa Ibérica, al que pertenece este periódico, celebra en Madrid el foro España 360, que da voz durante tres días a dirigentes políticos regionales, empresarios y expertos en busca de ideas y soluciones para los principales desafíos que afronta el país en la actualidad. Tras la intervención de Jorge Azcón (Aragón) y Alfonso Rueda (Galicia), hoy es el turno de los presidentes autonómicos Salvador Illa (Cataluña), Marga Prohens (Baleares) y Adrián Barbón (Asturias), que participan en una cita que tiene por objetivo identificar las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos, compartir aprendizajes y conectar a España a través de una conversación entre autonomías.

Adrián Barbón, presidente de Asturias: "La vivienda no admite una solución simple" Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, ha indicado en el inicio del diálogo titulado ‘Asturias ante el reto de la vivienda: soluciones para las personas’, con Ferran Boiza, director adjunto de 'El Periódico'; que la vivienda "no admite una solución simple", sino que es un "problema poliédrico".

Cañete: "Si hablamos de vivienda o empleo, tarde o temprano aparece el argumento de la desigualdad" Asimismo, Cañete señala que la desigualdad es un argumento inseparable de los temas de vivienda y empleo. Por otro lado, sostiene que vivienda y empleo están totalmente interrelacionados en la conversación ciudadana.

Joan Cañete: "La vivienda y el empleo son temas interseccionales" Joan Cañete, director de Estrategia de la Oficina de Proyectos Editoriales de Prensa Ibérica, en su ponencia ‘La vivienda en el ‘Estudio de Tendencias Informativas’ de Prensa Ibérica‘, ha indicado los dos temas de hoy, vivienda y empleo, son "interseccionales". "Cuando la ciudadanía dice que está interesada en vivienda, en realidad está interesada en multitud de temas interseccionales", explica.

Cañete: "Cuando hablamos de vivienda, tarde o temprano aparece la desigualdad" El director de Estrategia de la Oficina de Proyectos Editoriales de Prensa Ibérica ha indiciado que cuando hablamos de vivienda "estamos hablando de economía, de desarrollo empresarial, de proyectos de vida, de urbanismo, de espacios públicos". Además, añade, "es muy difícil encontrar un tema en el que tarde o temprano no aparezca la desigualdad". En la vivienda, también. "Tarde o temprano aparece el argumento de la brecha de renta, de la brecha generacional".

Guillot sostiene que el problema de vivienda genera "rabia política" en los jóvenes El directivo de Prensa Ibérica ha introducido uno de los temas del día, la vivienda, indicando que es un problema que genera "rabia política" en los jóvenes.

Sergi Guillot: "La desinformación es el principal problema que vivimos como sociedad" Tras celebrar el foro España 360 como "un ejercicio de reconocimiento mutuo de extraordinaria importancia", el director general de Prensa Ibérica, ha señalado que la desinformación es "el principal problema que vivimos como sociedad. Nos aleja, nos polariza e impide que creemos la esfera pública.

Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica, inaugura la jornada: "Este foro es un ejercicio de reconocimiento mutuo" Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica, da la bienvenida a los asistentes a la última jornada del foro. "Este foro es un ejercicio de reconocimiento mutuo por tres motivos: la importancia de los medios de comunicación, la esfera pública y la pluralidad. Además, el director general ha incidido en el papel de la desinformación en la sociedad. "Es el principal problema que vivimos", ha señalado.

Luisa Fernanda Rudi, Uxue Barkos, Ximo Puig y José Montilla pondrán el broche final a la jornada Después de tres jornadas cargadas de las aportaciones de destacadas personalidades de nuestro país, el Foro España 360 terminará con una mesa redonda protagonizada por cuatro expresidentes autonómicos. Bajo un encuentro moderado por Albert Sáez, director general de Contenidos de Prensa Ibérica, Luisa Fernanda Rudi, presidenta de Aragón 2011-2015; Uxue Barkos, presidenta de Navarra de 2015 a 2019; Ximo Puig, presidente de la Generalitat de la Comunitat Valenciana de 2015 a 2023, y José Montilla, presidente de la Generalitat de Catalunya 2006-2010, participarán en una conversación acerca del presente y futuro del diálogo entre las comunidades autónomas para construir una España diversa.

Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Catalunya, también participará hoy en el Foro España 360 Después de una pausa, se dará paso sobre las 12.00 horas al bloque 'Empleo' del Foro España 360. En él, Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Catalunya, participará en un diálogo en torno a las 13.00 horas.