800 millones de euros en juego: el Gobierno busca reducir el impacto de la peste porcina

"Pelearemos expediente por expediente, país por país y certificado por certificado". Con estas palabras ha explicado el ministro de Agricultura, Luis Planas, la posición del Gobierno español ante los casos de peste porcina africana registrados en Barcelona este viernes.

En una rueda de prensa realizada este sábado al mediodía, Planas ha querido recordar que el abastecimiento alimentario está garantizado y que no existe ningún riesgo para la salud humana relacionado con la peste porcina africana, por lo que se centrará en minimizar el impacto económico que puede sufrir el sector.

La enfermedad, a la que ha tildado de "vieja conocida", ya que se erradicó en España en 1994, aparece en un sector que tiene un valor económico total de 8.800 millones de euros, ha detallado el ministro. De estos, 5.100 proceden de ventas al resto de países de la Unión Europea; estas exportaciones se mantendrán con la excepción de las 39 granjas barcelonesas que están dentro del perímetro de 20 kilómetros que se ha fijado para contener la propagación de la enfermedad. El resto, unos 3.700 millones de euros, se exporta a otros países, con el mercado chino, con un valor de 1.100 millones como el más destacado.

Según ha detallado el ministro de Agricultura, España tiene en total acuerdos de exportación de carne de porcino con 104 países de todo el mundo. De ellos, 44 exigen requisitos especiales en caso de que se produzca un caso de peste porcina africana, como ha ocurrido, pero 24 de ellos reconocen la regionalización del problema. Estos países consideran que no toda la producción de porcino de España está afectada por la situación, sino sólo la zona afectada.

El principal problema económico, al margen del que vivirán las 39 granjas barcelonesas que se encuentran en el perímetro afectado, llega procedente de los 20 países que no reconocen la regionalización de esta crisis. Entre ellos destacan Japón, Malasia, Taiwán, Vietnam y México.

Entre los países que sí que seguirán importando carne de porcino española procedente de explotaciones no afectadas están ente otros China, Filipinas, Corea del Sur, Serbia o el Reino Unido.

El Ministerio no ha ofrecido cifras de qué cantidad del negocio exportador se encuentra amenazado por la aparición de la peste porcina africana en Barcelona, aunque sí que ha detallado que España tiene 400 certificados de exportación de productos porcinos a un total de 104 países, y que un tercio de estos certificados están "bloqueados en este momento".

Las cifras del sector

España es, ha detallado Planas, el primer exportador de carne de cerdo de Europa y el tercero del mundo, sólo por detrás de China y Estados Unidos. Existen 44.500 explotaciones de carne porcina, que producen 4,9 millones de toneladas en total. 2,1 millones se consumen en España (en un cálculo que incluye al canal de la restauración) mientras que 2,77 millones se exportan. De esta parte, 1,5 millones de toneladas se quedan en la Unión Europea y 1,22 millones acaban fuera de la Unión Europea.

Un estudio del pasado año del propio Ministerio detalla que en 2024 los principales países importadores de porcino español de fuera de la UE fueron China (con el 40,5%), Japón (14,9%), Filipinas (14,4%), Reino Unido (6,9%) y Corea del Sur (5%). La cuota de mercado conjunta de los cinco países citados por el Ministerio que por normativa dejarán de exportar porcino español no supera el 20%; lo que lleva a pensar que las exportaciones amenazadas, sobre un total de 3.700 millones de euros de países extracomunitarios rondarían los 800 millones de euros.

La patronal del sector porcino catalán, Porcat, apunta en un estudio reciente que en 2022 Cataluña exportó 1,5 millones de toneladas de carne de cerdo. En aquel momento, los principales destinos de este producto eran China (23%), Francia (10%) y Japón (9%), aunque por aportación económica Japón escalaba al segundo puesto (12%) en el ránking.

La hipótesis de la AP-7

A preguntas de los periodistas, el ministro ha admitido que aún se desconoce cómo han podido aparecer los casos de peste porcina africana en Barcelona, aunque ha deslizado la proximidad de la AP-7 como posible foco de infección, y ha recordado que recientemente Bélgica e Italia han vivido situaciones similares.

Respecto a los cuatro nuevos casos que se están investigando este sábado, Planas ha pedido paciencia antes de dar por seguro que la causa de la muerte de los jabalíes afectados ha sido la peste porcina africana.

