Caídas fuertes del bitcóin
El Ibex 35 arranca diciembre con suaves caídas pendiente de la Reserva Federal
Este lunes comparece el presidente de la Fed, Jerome Powell, a la espera de que el organismo estadounidense rebaje los tipos el próximo 10 de diciembre
La Bolsa española ha iniciado diciembre con pérdidas del 0,29%, en una jornada en la que se conocerán los PMI manufactureros en Europa y Estados Unidos, donde además comparece el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, a la espera de que el organismo rebaje los tipos el próximo día 10.
En los primeros compases de este lunes, el Ibex 35, el principal selectivo español, cotiza en los 16.329,5 puntos, tras descender ese 0,29 %. Las ganancias del año se reducen al 40,76%.
En el apartado empresarial destaca la venta de siete proyectos fotovoltaicos en Colombia de Grenergy a Ecopetrol. Se trata de una capacidad instalada total de 88 megavatios (MW), que se entregarán de manera escalonada e independiente a lo largo de 2026, según ha informado la compañía en un comunicado.
El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Murcia ha homologado el plan de reestructuración para la división de Energía de Soltec, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Airbus ha informado este lunes de que ya se han realizado las modificaciones necesarias en la mayoría de los casi 6.000 aviones de la familia A320 potencialmente afectados por un problema que podía hacer fallar los controles de vuelo. En concreto, el fabricante aeronáutico advirtió el pasado viernes de que, a raíz de un incidente, se había detectado que la intensa radiación solar podía corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo de los aviones A320 en servicio.
En otros mercados, el bitcóin se desploma el 5,12%, hasta los 86.502,06, dólares; la plata ha revalidado récord (57,86 dólares) y el Brent, el crudo de referencia en Europa, avanza el 0,46%, hasta los 63,49 dólares, después de que la alianza OPEP+ haya decido mantener el nivel de su oferta conjunta de petróleo, que supone cerca de la mitad de la producción mundial, al menos hasta el 1 de abril de 2026.
Suscríbete para seguir leyendo
- El joven motorista fallecido en la avenida de Elvas: padre de una niña y hermano de la Soledad
- Muere un joven motorista en Badajoz tras chocar contra una señal de tráfico
- Casi 200 personas reclaman el dinero de las entradas de un espectáculo cancelado en Badajoz
- Las minas de Santa Marta (Badajoz) impulsan el turismo subterráneo en Extremadura
- Urgen un plan contra el narcotráfico en el Casco Antiguo de Badajoz: 'La paciencia del barrio no da para un segundo más
- Con 24 gatos, sin luz ni agua: así vivían una madre y su hijo en un piso del Casco Antiguo de Badajoz
- ¿Por qué se cayeron las luces de Navidad ya colocadas en la plaza de España de Badajoz?
- Pocas luces (II)