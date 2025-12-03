Ibex 35
Inditex se dispara un 6,26% en la apertura de la bolsa
La sesión puede ser la octava consecutiva de ganancias en el selectivo español
EFE
Madrid
Inditex, que ha anunciado un beneficio neto récord de 4.622 millones de euros en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal (febrero a octubre), un 3,9 % más, se dispara el 6,26 % en la apertura.
La Bolsa española ha abierto este miércoles con un alza del 0,77 %, aupada por Inditex, el valor con más peso del mercado nacional, que tras presentar resultados se dispara, y en una jornada en la que se conocerán una batería de datos macroeconómicos relevantes.
En la apertura de este miércoles, que puede ser la octava sesión de ganancias, el IBEX 35, el principal indicador nacional, alcanza los 16.599,3 puntos tras avanzar ese 0,77 %. En el año, se revaloriza el 43,1 %.
- El joven motorista fallecido en la avenida de Elvas: padre de una niña y hermano de la Soledad
- Muere un joven motorista en Badajoz tras chocar contra una señal de tráfico
- El cuerpo sin vida de un hombre de 70 años aparece en La Banasta, en Badajoz
- La nueva ruta Badajoz-Tenerife despega con 38 pasajeros: 'Por fin nos ahorramos el desplazamiento hasta Sevilla
- La Alta Velocidad Madrid-Lisboa a análisis en Badajoz: 'Lo más urgente es que se decida el trazado de las vías en Toledo
- Las minas de Santa Marta (Badajoz) impulsan el turismo subterráneo en Extremadura
- Para desayunar, unas migas y para entrar en calor... el brasero de picón
- Pocas luces (II)