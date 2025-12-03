Lo que no se invierta será devuelto
S&P alerta de que España tendrá dificultades para completar el despliegue de los fondos europeos
La agencia de calificación crediticia ha destacado la fragmentación del Congreso de los Diputados y la limitada capacidad de absorción como el germen de sus dudas sobre la capacidad del Gobierno de asignar la totalidad de los fondos
Critican que no se hayan acometido la reforma fiscal, en especial en lo relativo al diésel, el impuesto de sociedades o el IRPF
S&P mejora la calificación crediticia de España por el 'tirón' de la economía y la baja exposición a los aranceles
La agencia de calificación crediticia Standard & Poors (S&P) ha advertido de que España se topará con dificultades para poder desplegar la totalidad de los fondos Next Generation EU. Es la principal conclusión que se desprende de un informe remitido por el organismo, en el que alerta de que factores como la fragmentación política de las Cortes y la capacidad de absorción limitada "dificultarán la aprobación y ejecución de las reformas e inversiones pendientes".
"En julio de 2020, los jefes de Estado de la Unión Europea aprobaron el paquete Next Generation EU, que asciende a un total de 750.000 millones de euros, lo que representa el 5,6% del PIB de la UE. Como parte del acuerdo, la UE ofreció una combinación de préstamos y subvenciones dirigidos especialmente a las economías de servicios del sur de Europa. España recibió el 25% de los fondos e Italia el 29%, detalla S&P en su informe.
La fecha límite fijada para que España complete el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la UE es el 31 de agosto de 2026, y hasta el momento el Ejecutivo ya ha gastado el 68% de los 55.100 millones de euros en subvenciones recibidas. "Aunque España solicitó la totalidad de los 83.200 millones de euros en préstamos, hasta la fecha solo ha utilizado el 20%", añaden desde S&P.
La regulación europea determina que, en caso de que parte de las subvenciones no hayan sido asignadas cuando llegue la fecha límite, dichas cantidades serán devueltas a la UE.
Retraso en la adjudicación
Entre los mayores beneficiados por los fondos se encuentran Grecia, Italia, Portugal y España, que recibieron "el golpe más duro de la Pandemia de Covid-19", según la agencia. Hasta ahora, España ha hecho uso de menos fondos y cumplido menos hitos de los que se preveían. Atendiendo a los datos oficiales, España ha completado el 79% de las 192 reformas inicialmente planeadas, y el 30% de las 323 inversiones. Completar estos desembolsos se estableció como un prerrequisito necesario para recibir los cinco primeros paquetes de fondos.
"España aún no ha cumplido sus obligaciones en materia de reforma fiscal, en particular en lo que respecta a la tributación del diésel y las reformas relacionadas con el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta de las personas físicas, ni ha completado la inversión necesaria en la modernización de las administraciones públicas que era necesaria para recibir el quinto tramo completo. Como resultado, España ha perdido 1.100 millones de euros en este desembolso", sostienen.
Catalunya a la cola
Otro de los factores que complican el despliegue de las subvenciones europeas es el modelo autonómico de España, puesto que S&P ha apuntado que, según la región, el gasto varía entre el 30% y el 75% de los fondos. Según las cifras, la Comunidad de Madrid lidera el desempeño de la inversión, con cerca del 75% de los fondos ya invertidos, y el 25% restante en vías de serlo. El País Vasco, Castilla-La Mancha, Aragón y Castilla y León son también ejemplos de territorios que ya han hecho uso de los fondos.
Por su parte, Catalunya se coloca como la segunda comunidad autónoma con menor inversión hasta la fecha, solo superada por Cantabria, con el 35% de los fondos ya invertidos y un 25% en proceso. El 40% restante aún no ha sido adjudicado.
Suscríbete para seguir leyendo
- El joven motorista fallecido en la avenida de Elvas: padre de una niña y hermano de la Soledad
- Muere un joven motorista en Badajoz tras chocar contra una señal de tráfico
- El cuerpo sin vida de un hombre de 70 años aparece en La Banasta, en Badajoz
- La nueva ruta Badajoz-Tenerife despega con 38 pasajeros: 'Por fin nos ahorramos el desplazamiento hasta Sevilla
- La Alta Velocidad Madrid-Lisboa a análisis en Badajoz: 'Lo más urgente es que se decida el trazado de las vías en Toledo
- Las minas de Santa Marta (Badajoz) impulsan el turismo subterráneo en Extremadura
- Aparecen pintadas contra una jueza en el exterior de los juzgados de Badajoz
- Casa Simona, la memoria viva del Bar Felipe