Sánchez quiere lanzar a España a fabricar coches eléctricos baratos y activa otro plan de ayudas directas de 400 millones

El Gobierno y la industria del motor se unen para lanzar una estrategia conjunta para impulsar al máximo al sector del motor en los próximos años y orientarlo a la fabricación y venta de vehículos eléctricos como su gran oportunidad de futuro. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado la presentación de la nueva hoja de ruta para la industrial del automóvil para hacer una defensa a ultranza del coche eléctrico, para reivindicar la necesidad de innovar y fabricar esos vehículos en España y para conseguir que esos coches eléctricos sean, por fin, asequibles en su precio.

“Tenemos que pisar el acelerar del coche eléctrico”, ha sentenciado Sánchez ante directivos de la industria del motor en la presentación del Plan España Auto 2030. “España no se va a bajar el coche eléctrico (...). "En el año 2050, todos los vehículos serán eléctricos. Quienes hoy reniegan del Pacto Verde, se equivocan. España no va a dar ni un paso atrás, porque nos va la vida en ello”, ha subrayado, al tiempo que reclamaba la industria orientar sus esfuerzos al diseño y fabricación de nuevos modelos eléctricos “lo suficientemente económicos para que los ciudadanos se los puedan permitir”.

Fabricación y también diseño nacionales, ventas en España y también mediante la exportación masiva y también abaratamiento de los vehículos para hacerlo accesibles a una mayoría de conductores. Sánchez ha insistido en la necesidad de emular la historia de los antiguos Seat 600, que sirvieron para popularizar la compra de coches en España, y hacerlo ahora con la nueva industria del vehículo eléctrico.

“El objetivo es fabricar coches asequibles y conseguir precios competitivos”, ha subrayado el presidente, apuntando que sigue siendo una realidad que la compra de un coche eléctrico es aún mucho más cara que un modelo de combustión. “Necesitamos fabricar coches que sean asequibles para la clase media y trabajadora. Sin costes competitivos vamos a alejar a la clase media y trabajadora del pacto verde”.

Nuevo plan de ayudas

Para favorecer esos precios asequibles y a modo de incentivo. el presidente del Gobierno ha anunciado el lanzamiento de un nuevo plan de ayudas directos a la compra de coches eléctricos. El nuevo Plan Auto Plus, dotado con 400 millones de euros en ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos en 2026, estará gestionado directamente por el Ejecutivo central y no por las comunidades autónomas (como sucedía hasta ahora con los sucesivos planes Moves, que han acumulado problemas de gestión y retraso en las entregas del dinero a los compradores).

Además del nuevo programa de ayudas directas, el Plan España Auto 2030 conllevará la puesta en marcha por parte del Gobierno de un paquete de medidas valorado en 1.280 millones de euros para impulsar la demanda del vehículo eléctrico en España. Otra de las medidas comunicadas por el presidente del Gobierno ha sido una nueva dotación de 580 millones para el Plan del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC), con el fin de impulsar la industria desde su cadena productiva hasta el desarrollo de las fábricas y para mejorar la innovación y la competitividad del sector.

Por último, Sánchez ha anunciado que el próximo año desde el Gobierno impulsarán la puesta en marcha de un nuevo Plan Moves Corredores, con 300 millones de euros, que va a contribuir al despliegue de puntos de recarga en las denominadas 'zonas sombra', es decir aquellas carreteras donde todavía no se cuenta con una red de infraestructuras de carga.

