Murtra admite que Telefónica ya tiene conversaciones en marcha para fusiones en todos sus grandes mercados

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha reconocido que la compañía ya mantiene conversaciones sobre posibles fusiones y adquisiciones en los mercados en los que opera. "Es seguro suponer que tenemos conversaciones (sobre fusiones y adquisiciones) en todos nuestros mercados", ha destacado en una entrevista con el diario británico 'The Times', recogida por 'Europa Press'.

Las declaraciones del presidente de la teleco se producen en un contexto de reducción de exposición de la compañía a los mercados de América Latina. En la actualidad, el principal foco de los negocios de Telefónica se encuentra en España, Alemania, Reino Unido y Brasil.

El pasado 4 de noviembre, la compañía presentó su nuevo plan estratégico, en el que se confirmó que trataba de salir de todos sus mercados en Latinoamérica, con la excepción de Brasil. Por el momento, la estrategia se ha materializado en la venta de sus filiales en Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay y Colombia.

Por tanto, Telefónica aún tiene pendiente deshacerse de sus divisiones en Venezuela, cuya inestabilidad política dificulta la operación, México y Chile. En cuanto a este último, se ha dado a conocer que Entel y América Móvil han roto definitivamente su acuerdo para hacerse de forma conjunta con la filial. Sin embargo, tal y como señala la agencia, ambas empresas mantienen el interés -por separado- por la filial.

En cuanto a los mercados principales de Telefónica, en los últimos meses han surgido informaciones que apuntan al supuesto interés de la teleco en hacerse con Vodafone España (propiedad de la firma de inversión británica Zegona) o, incluso, con el negocio de Digi.

A ello se suma un potencial interés en la compra de Netomnia en Reino Unido, una operación que estaría valorada en unos 2.000 millones de libras (alrededor de 2.300 millones de euros) y que supondría la adquisición del cuarto mayor operador de red de banda ancha del país.

De hecho, otra de las opciones con las que se ha especulado para su negocio en el Reino Unido --donde opera con Virgin Media O2 (VMO2), la 'joint venture' a partes iguales con Liberty-- es la opción de que Telefónica se haga con el control total de VMO2, es decir, que le compre su parte a Liberty.

Sobre este último punto, cabe recordar que a finales de mayo de 2026 expiran determinados aspectos de permanencia contemplados en el acuerdo para la creación de la 'joint venture', por lo que tanto Telefónica como Liberty podrán vender de forma total o parcial su participación en VMO2 a un tercero, si bien los dos socios tienen un derecho de adquisición preferente.

Así, en cuanto a la situación de la 'joint venture en el Reino Unido, Murtra ha subrayado en la entrevista la "excelente relación" que Telefónica tiene con Liberty. "Todos podemos considerar la fusión un gran éxito", ha añadido.

En tanto, en Alemania la posibilidad que se baraja es la compra de 1&1, una alternativa en la que estaría trabajando Telefónica para reconducir su relación con la operadora, que hasta agosto de 2023 era uno de sus principales clientes mayoristas.

En la entrevista con 'The Times', el presidente de Telefónica también ha recalcado, al igual que ha hecho en numeros ocasiones en los últimos meses, la necesidad de que Europa flexibilice las normas sobre fusiones para facilitar que las compañías del Viejo Continente ganen la escala suficiente para poder competir con las grandes tecnológicas de China y Estados Unidos.

