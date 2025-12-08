Trump advierte de un posible problema antimonopolio en la compra de Warner Bros por parte de Netflix

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado que la compra de Warner Bros por parte de Netflix podría enfrentarse a problemas relacionados con las regulaciones antimonopolio ante la elevada cuota de mercado que ostentaría la combinación de las dos compañías.

En unas declaraciones este domingo recogidas por Bloomberg, Trump ha indicado que la operación "tiene que pasar por un proceso" y que ya se verá "qué pasa", aunque ha alegado que es "una gran cuota de mercado" y que "podría ser un problema".

El proceso será supervisado por el departamento de Justicia de EEUU, quien podría considerarlo ilegal si supera una cuota de mercado de streaming del 30%.

Netflix tiene "una cuota de mercado muy grande, y cuando tengan Warner Brothers esa cuota aumentará mucho", ha recalcado Trump, añadiendo que él mismo participará personalmente en el proceso de toma de decisiones.

El acuerdo, anunciado el pasado viernes, supone la compra de Warner Bros por parte de Netflix por 82.700 millones de dólares (20.918 milones de euros) que, sin incluir la deuda, ascienden a un valor patrimonial de 72.000 millones de dólares (61.820 millones de euros). La operación incluye los estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO.

Se espera que la transacción se cierre en un plazo de 12 a 18 meses, después de que se produzca la separación previamente anunciada de Discovery Global en una nueva empresa cotizada, cuya finalización está prevista para el tercer trimestre de 2026.

La adquisición fue aprobada por unanimidad por los consejos de administración de Netflix y WBD. Además de a la finalización de la separación de Discovery Global, el cierre de la compra está sujeto a las autorizaciones regulatorias requeridas, la aprobación de los accionistas de WBD y otras condiciones de cierre habituales.

Netflix prevé lograr mediante la combinación un ahorro de costes de al menos 2.000 a 3.000 millones de dólares (1.715 y 2.570 millones de euros) anuales para el tercer año y prevé que aumente las ganancias por acción para el segundo año.

Según Netflix, la combinación ofrecerá más opciones, más oportunidades y más valor, y ha defendido el carácter complementario de la oferta de HBO y HBO Max para los consumidores, por lo que Netflix espera mantener las operaciones actuales de Warner Bros, incluyendo los estrenos de películas en cines.

Asimismo, la plataforma sostiene que la incorporación de los catálogos de cine y televisión de Warner Bros, junto con la programación de HBO y HBO Max, Netflix podrá optimizar sus planes para los consumidores, mejorando las opciones de visualización y ampliando el acceso al contenido.