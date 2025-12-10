Las nuevas formas de competencia de la banca, a debate en el III Foro Financiero de Prensa Ibérica

La aparición de competidores puramente digitales y el creciente papel de entidades originalmente destinadas a cubrir las necesidades financieras de colectivos profesionales están cambiando el tablero de juego tradicional de la banca. De ello y de mucho más debatirán este jueves en Barcelona destacados representantes del sector en el III Foro Financiero de Prensa Ibérica, organizado por EL PERIÓDICO y el vertical económico del grupo, 'activos', con el apoyo de la consultora Grant Thorton y el patrocinio de CaixaBank, Ibercaja, Cajamar, Arquia Banca, CBNK, Myinvestor y Trade Republic.

Bajo el título de 'Las nuevas formas de competencia de la banca', la jornada será inaugurada por Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, y Ramón Galcerán, presidente de Grant Thornton, y contará con la intervención de Alexandra Jour-Schroeder, directora general adjunta de la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales (FISMA) de la Comisión Europea.

La tercera edición del foro, que se celebrará en el Palau de Congressos de Catalunya, dará continuidad a los celebrados hace dos años en Madrid (bajo el título 'Una banca en transformación' y con la participación del vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos) y hace un año en Barcelona (sobre 'Estrategias ante la futura unión bancaria europea' y con el que fuera primer ministro italiano entre 2013 y 2014, Enrico Letta).

La jornada acogerá diálogos con representantes de las mayores entidades españolas, como Jaume Massana, director general de negocio de CaixaBank; Ignacio Juliá, consejero delegado de Santander España; Peio Belausteguigoitia, 'country manager' de BBVA España; Carlos Ventura, director general de negocio de Banco Sabadell; e Ignacio Lozano, director general de banca comercial de Bankinter. También contará con la participación de altos representantes de entidades especializadas, como Xavier Ventura, CEO de Arquia Banca; Enrique Serra, CEO de CBNK; y Javier Marín, consejero Delegado de Singular Bank.

Mesas redondas

Además, habrá mesas redondas sobre cuestiones de actualidad en el sector bancario. Una de ellas, bajo el título 'Neobancos: disrupción y colaboración en la nueva era bancaria', contará con la participación de Alberto Calles, presidente no ejecutivo de MyInvestor; Pablo López Gil-Albarellos, director general para España y Portugal de Trade Republic; Anna Canela, CEO de imagin; y Ramiro Iglesias, confundador y CEO de Crescenta. Debatirán sobre asuntos como los modelos de negocio 100% digitales, la captación de nuevas generaciones de clientes, y la colaboración y competencia con los bancos tradicionales.

En otra mesa se debatirá sobre 'El papel de la banca regional en el nuevo escenario financiero' con cuestiones como el rol de la proximidad y cercanía territorial, la adaptación tecnológica y la competitividad local, o el reto de lograr la reestructuración operativa manteniendo la identidad regional. Estará protagonizada por Myriam Santos-Moran, directora territorial de Ibercaja en el arco mediterráneo; Sara Arroba, directora de auditoría financiera de Grant Thornton; y Martín Tomás Guirao, director territorial de Cajamar en Catalunya y Baleares. La intervención de cierre la ofrecerá Manuel Conthe, exsecretario de Estado de Economía (1995-1996) y expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (2004-2007).