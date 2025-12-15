El interés de los nuevos depósitos sube por primera vez desde que el BCE bajó los tipos oficiales

Los tipos del mercado, que sirven de referencia a los bancos para fijar el precio de sus productos, están subiendo de forma significativa desde el verano, lo que empuja a las entidades a encarecer los nuevos créditos si no quieren perder rentabilidad y asumir un riesgo excesivo. Dicho efecto, eso sí, también se está comenzando a notar en la remuneración que la banca ofrece por el ahorro a plazo de sus clientes. El tipo de los nuevos depósitos, en esta línea, ha comenzado a subir por primera vez desde junio de 2024 y acumula ya tres meses al alza, aunque sigue por debajo de la inflación y por lo tanto implica pérdida de poder adquisitivo.

En octubre, último dato disponible en el Banco de España, el IPC fue del 3,1% y el tipo medio de los nuevos depósitos a plazo fue del 1,79%, un 10% y 0,17 puntos superior al de julio. Además, el interés medio del saldo total de depósitos (los nuevos más aquellos concedidos en el pasado cuyo plazo no ha vencido) ha dejado de caer, pero no ha subido sino que lleva dos meses estabilizado en el 1,54%. Ello implica que los que van venciendo tienen aún un tipo superior al de las nuevas operaciones, por más que el interés de estas esté aumentando.

Esta evolución es coherente con el giro que ha dado la política monetaria del BCE. Si hasta hace unos meses la idea predominante en el mercado era que la institución rebajaría los tipos oficiales hasta el 1,75% en la parte final del año o principios de 2026, la mayoría de los analistas estima ahora que los va a dejar en el 2% o que incluso podría subirlos a medio plazo. Ello se ha trasladado a los tipos de referencia del mercado: el euribor a 12 meses ha encadenado ya cuatro meses de subidas, desde el 2,079% de julio al 2,217% en noviembre.

Pendientes del BCE

Por ponerlo en perspectiva, el interés de los nuevos depósitos en España estuvo por debajo del 1% casi una década, entre junio de 2014 y febrero de 2023, debido a la política de tipos cero y negativos que emprendió el BCE para combatir el estancamiento de la economía de la zona euro primero y los efectos del covid después. La espiral inflacionista provocada por la salida de la pandemia y la guerra de Ucrania, sin embargo, llevaron a la autoridad monetaria a encarecer el precio del dinero del -0,5% al 4% entre julio de 2022 y septiembre de 2023.

Como era su objetivo, ello se trasladó al interés de los créditos y los depósitos de la zona euro. En el caso de España, eso sí, con más fuerza en el crédito: las nuevas hipotecas llegaron a presentar un tipo máximo del 3,93%, en línea con el 4,03% de media que alcanzaron en la Unión Monetaria. En los depósitos, en cambio, el interés máximo que se llegó a pagar en la zona euro (3,32%) fue notablemente superior al máximo que se alcanzó en España: 2,65% en junio de 2024.

Ese mes del año pasado fue precisamente cuando, una vez controlada la espiral inflacionista, el BCE comenzó a bajar sus tipos hasta el 2% de junio de 2025. Ahora se da la situación inversa en la comparación con la zona euro: el tipo de los nuevos depósitos es similar que en España (1,81% de media en octubre frente al 1,79% del país), pero el de las nuevas hipotecas es más elevado (3,93% frente a 2,67%), debido en parte a la guerra hipotecaria protagonizada en los últimos meses por algunas entidades.

Tipos, liquidez y política comercial

El futuro de la remuneración bancaria del ahorro, en consecuencia, depende de la evolución que tenga la política monetaria del BCE y su traslado a los tipos de referencia del mercado. Pero no solo: también de las necesidades de recursos de los bancos españoles. Su exceso de liquidez fue, precisamente, uno de los factores que les llevó a subir menos que los europeos los tipos de los nuevos depósitos durante el ciclo alcista del precio del dinero.

Un tercer factor clave es la política comercial de cada entidad. Los bancos de menor tamaño son lo que están ahora elevando más el interés de los depósitos, gracias al margen que les dan los tipos del mercado, como gancho para captar clientes. Las entidades grandes y medianas, en cambio, son más renuentes a pagar más por el ahorro porque penaliza sus ingresos y tratan de aprovechar su gran base de clientes para incentivarles a contratar productos de inversión, que les permiten cobrar más comisiones

Plazo y vista

De momento, todo ello se ha trasladado a la composición del dinero que los particulares españoles tienen guardado en la banca. En octubre, mantenían en las entidades 1,071 billones. La cantidad es 71.723 millones y un 7,1% superior a la que tenían cuando el BCE comenzó a subir tipos de julio de 2022, lo que responde sobre todo a la buena evolución de la economía y del empleo desde entonces, pero también al incremento de la remuneración obtenida por el ahorro.

Lo más significativo es la evolución entre el dinero guardado en cuentas a la vista (913.233 millones) y depósitos a plazo (158.347 millones). El saldo de estos últimos ha bajado en 13.770 millones y un 8% desde marzo de este año, cuando se alcanzó el máximo posterior a que el BCE subiese los tipos. En cambio, el saldo a la vista ha aumentado en 58.152 millones y un 6,8% desde octubre de 2024, cuando alcanzó el punto más bajo de último ciclo de la política monetaria. Está por ver si un incremento del tipo de los nuevos depósitos es capaz de revertir esa tendencia.