La compra de viviendas modera su subida al 2,7%

La compraventa de vivienda, tanto nueva como usada, moderó su subida en el tercer trimestre del año al 2,7% interanual y contabilizó 170.656 operaciones, según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Por el contrario, con respecto al trimestre anterior (el segundo) la compraventa de viviendas se redujo entre julio y septiembre un 13,2%. Todo ello, en un contexto marcado por el déficit de vivienda para atender la demanda y el abaratamiento de la financiación hipotecaria. Con este nuevo incremento, la compraventa de viviendas suma siete trimestres consecutivos al alza.

La segunda mano sigue dominando

Las compraventas de vivienda libre de segunda mano, las más numerosas del mercado, aumentaron un 2% en el tercer trimestre del año hasta las 151.700 unidades, la menor cifra en un año. Este volumen contrasta con el que se alcanzó de máximo en el segundo trimestre de 2022, con 177.270.

Por su parte, la vivienda libre nueva sumó 14.355 compraventas en el tercer trimestre, el 10,2% más en tasa interanual. En este caso, este número de compraventas está a mucha distancia de las 94.333 viviendas libres nuevas que se vendieron en el segundo trimestre de 2006, coincidiendo con el 'boom' de sector inmobiliario. Entre abril y junio pasados, las compraventas de vivienda libre siguieron dominando el mercado con 166.055 operaciones, el 2,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, las compraventas de vivienda protegida crecieron un 4% interanual hasta las 4.601 operaciones.

Caen un 13% frente al trimestre anterior

Con respecto a los tres meses previos, las compraventas de vivienda en el tercer trimestre del año cayeron un 13,2%.

Por tipo de vivienda, las compraventas de vivienda libre usada descendieron un 14% en tasa intertrimestral. Por el contrario, en el caso de la nueva se produjo una ligera subida del 0,25% con respecto al periodo comprendido entre abril y junio de 2025. Por régimen, las transacciones de vivienda libre decrecieron en el tercer trimestre del año un 13,1% con respecto al trimestre anterior, en tanto que las de vivienda protegida cayeron en mayor medida, un 15,5%.

81.000 menos que en la burbuja

Desde que arranca esta estadística del Ministerio, en 2004, la compraventa de viviendas marcó su máximo histórico en el segundo trimestre de 2006, en pleno 'boom' inmobiliario con 251.649 operaciones. En dicho ejercicio completo, las compraventas de vivienda alcanzaron su nivel máximo rozando el millón de unidades.

Por su parte, el mínimo se marcó en 2023 con 300.000 transacciones tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

El mayor número de compraventas de vivienda en el tercer trimestre de 2025 se registró en Andalucía (33.640, un 6% más), seguida de Comunidad Valenciana (26.476, el -0,12% menos), Cataluña (26.393, el 4,8% más) y Comunidad de Madrid (18.441, el 10% menos que en el primer trimestre del año).

En el tercer trimestre, se contabilizaron 28.725 compraventas realizadas por extranjeros, tanto residentes como no residentes. En concreto, los extranjeros residentes en España fueron los que más viviendas compraron, 17.178; mientras que los extranjeros no residentes protagonizaron 11.547 tras el fin de las 'Golden Visa' y el anuncio de desincentivos fiscales para la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes no comunitarios.