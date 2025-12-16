Joaquín Segovia (Telefónica): "El gran reto sobre la mesa es convertir la conectividad en prosperidad"

"España tiene la mejor red de conectividad de Europa, y la tercera del mundo, solo por detrás de Corea del Sur e Islandia". Son palabras del director Territorial Sur de Telefónica, Joaquín Segovia, pronunciadas en el marco del 'Foro Impulsa', organizado por Prensa Ibérica en Badajoz. En un diálogo mantenido con el periodista Juan Carlos Lozano, Segovia ha subrayado el potencial digital que España atesora, así como la necesidad de fomentar la inversión y la innovación para ponerlo en funcionamiento.

"La conectividad es la base de toda la digitalización. Hoy en día estamos permanentemente conectados, para todo, y esto ha revolucionado la sociedad", ha reconocido Segovia, para después añadir que, en caso de que se produzcan catástrofes naturales, tales como los incendios que asolaron el pasado verano varias zonas de Extremadura, permanecer conectados es aún más importante. "Cuando se producen desastres, Telefónica pone a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado todos sus dispositivos, colaborando codo con codo. Nuestra obsesión es ver como podemos colaborar y levantar de nuevo las comunicaciones", ha declarado.

Dos proyectos clave

Lo cierto es que Extremadura se ha erigido en un territorio de gran importancia para Telefónica, donde la compañía tiene dos proyectos en marcha que mezclan la excepcional calidad de la red española con las potenciales situaciones de catástrofe. "El primero de ellos consiste en reservar una capa de la red, que posee una alta velocidad y baja latencia, para los servicios de emergencia del 112. En caso de que ocurra un desastre y la red se sature, esa capa premium permanece disponible para los servicios de emergencia, manteniéndolos activos", ha detallado.

El segundo proyecto de Telefónica guarda una estrecha relación con los incendios. Desarrollado en la localidad de Cuacos de Yuste, recibe el nombre de 'nido de drones'. "Para volar estos dispositivos, es necesaria una calidad de vídeo muy alta y una latencia muy baja, pero permiten detectar incendios de forma temprana. En los nidos, que son estaciones de carga, los drones descansan, y en caso de que se produzca una alarma, podremos mandarlos desde un centro de control que esté en otro lugar y comprobar si se trata de una emergencia. La tecnología ayuda a salvar vidas", ha concluido Segovia.

Aún se puede mejorar

Sin embargo, la calidad de la red ha de ser capaz de llegar a la mayor cantidad posible de lugares en España. Para Segovia, y así lo refrendan las cifras, España va varios pasos por delante de Europa. "Con la red de fibra, en España llegamos al 93,4% de la población, mientras que en el resto de Europa ronda un 69%, y la red de 5G alcanza a un 94% de la población mundial", ha reconocido Segovia, añadiendo que, a pesar de que Telefónica también ofrece servicios satelitales, la intención es seguir incrementado la penetración de la red.

La conectividad es fundamental, pero existe un reto aún mayor: transformarla en prosperidad, empleo y retención de talento. Para el representante de Telefónica, esto pasa por la colaboración público-privada, en la que considera que Extremadura "es un modelo". "En Telefónica trabajamos junto con la Junta de Extremadura en 'Atalaya', un hub tecnológico de aceleración de startups, que cuenta con más de 61 iniciativas extremeñas. Es un espacio dedicado a darle capilaridad a la innovación, y busca que las empresas en entornos rurales puedan desarrollar tecnología", ha explicado Segovia, detallando que trabajan junto con las universidades y administraciones en esta clase de iniciativas.

Porque, para Segovia, en el entorno digital "las reglas del juego son muy diferentes". "Una persona que tenga talento y un buen proyecto puede montarlo desde Jerez de los Caballeros, si le apetece, o desde Aldeacentenera, si tiene buena conectividad. Lo cierto es que hoy en día se puede trabajar desde tu pueblo para el mundo", ha sostenido.

Una revolución en lo humano

Las bases están sentadas, pero si hay un elemento que se ha quedado algo atrás en este cambio de paradigma es el capital humano. "Existe un problema a nivel mundial en cuanto a los nuevos perfiles, porque se ha producido un cambio muy acelerado", ha detallado, afirmando que, en el portal de empleo de Telefónica, hay "150 vacantes relacionadas con la tecnología, solo en Extremadura", buscando perfiles en desarrollo de sistemas o productividad.

Sin embargo, se centran en buscar soluciones. "El Suroeste está lleno de ventajas, entre ellas la calidad de vida y una mayor facilidad en acceso a la vivienda. Pero necesitamos reforzar competencias digitales y seguir formando a la gente", ha apostillado el representante de Telefónica.

