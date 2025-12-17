El Ibex 35 busca de nuevo los 17.000 con un alza del 0,3% en la apertura

El Ibex 35 ha iniciado la sesión bursátil de este miércoles con un alza del 0,31%, con lo que busca volver a conquistar los 17.000 puntos que ya ha llegado a superar en estos últimos días. De esta forma, hacia las 9:00 de la mañana, el selectivo español se situaba en torno a los 16.974,6 puntos, a la espera de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), en la que se prevé que el organismo presidido por Christine Lagarde mantenga intactos los tipos de interés en el 2%.

En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunciará esta noche en horario de máxima audiencia un discurso a la nación, para hacer balance de su gestión a pocos días de cumplir un año en la Casa Blanca, en una oportunidad para defender su agenda en medio del rechazo hacia su estrategia económica en las encuestas.

Atendiendo al panorama empresarial español, BBVA ha adoptado la decisión irrevocable de amortizar anticipadamente una emisión verde de participaciones preferentes eventualmente convertibles ('CoCos') en acciones ordinarias por un importe nominal conjunto de 1.000 millones de euros. Por otra parte, S&P Global Ratings ha mejorado la calificación crediticia de Grifols como emisor de 'B+' a 'BB-', con perspectiva estable, y ha elevado también la nota de su deuda sénior no garantizada a 'B'.

De esta manera, en los primeros compases de la negociación, las mayores alzas se las anotaban Mapfre (+1%), CaixaBank (+0,94%), Unicaja Banco (+0,89%) y Banco Santander (+0,75%). Por contrario, los mayores descensos los protagonizaban Telefónica (-0,81%) y Amadeus (-0,35%).

Mirando al resto de Europa, los principales parqués europeos comenzaban la jornada bursátil de este miércoles en tono positivo, con alzas del 0,8% en Londres, del 0,5% en Milán, del 0,2% en Fráncfort y del 0,1% en París.

Y en cuanto a los precios de las materias primas, el barril de crudo Brent, referencia para Europa, ascendía un 1,37% en los primeros compases, situándose en los 59,73 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), clave para EE.UU., registraba un ascenso del 1,4% que lo llevaba a alcanzar los 55,92 dólares. En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1707 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,265%.

Suscríbete para seguir leyendo