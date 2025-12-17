Calificación crediticia
S&P mejora la calificación de Grifols hasta 'BB-' con perspectiva estable
La mejora de la calificación crediticia como emisor, con perspectiva estable, refleja la mejora de los resultados operativos por parte de la compañía de hemoderivados
Grifols certifica en la Agencia Europea del Medicamento su planta de plasma en Egipto para exportar a Europa
La agencia de calificación crediticia S&P ha elevado este miércoles la calificación crediticia de Grifols como emisor de ‘B+’ a ‘BB-‘, con perspectiva estable. S&P también ha mejorado la calificación de la deuda senior no garantizada de Grifols a ‘B’. En conjunto, S&P considera que el rendimiento operativo de Grifols se mantendrá sólido durante el periodo 2025-2027 y que la compañía mantendrá una política financiera prudente.
Según S&P Global Ratings, la mejora refleja el sólido rendimiento operativo de Grifols en los primeros nueve meses de 2025, respaldado por la fuerte demanda de productos de inmunoglobulina (IG), la mejora de la eficiencia operativa y la normalización de las inversiones extraordinarias. S&P también destaca el continuo progreso en la eficiencia operativa en toda la red de recogida de plasma y producción, lo que contribuye a una expansión sostenida de los márgenes.
S&P destaca que Grifols sigue superando al mercado de hemoderivados, impulsada por su liderazgo en IG, la expansión de las terapias de inmunoglobulina subcutánea y la disciplinada ejecución comercial en mercados clave, especialmente en Estados Unidos.
La agencia señala que la compañía está bien posicionada dentro de un sector en expansión, y S&P también espera un desapalancamiento gradual y un aumento del flujo de caja operativo libre.
Por último, S&P destaca el compromiso continuo de Grifols con el fortalecimiento de su balance, manteniendo al mismo tiempo un gasto de capital estable y una política financiera disciplinada, a pesar de las continuas inversiones para apoyar el crecimiento a largo plazo.
Rahul Srinivasan, Chief Financial Officer de Grifols, ha declarado: “Celebramos la mejora de la calificación por parte de S&P Global Ratings, que reconoce la solidez de nuestro desempeño operativo, la resiliencia de nuestro modelo de negocio y el progreso que seguimos logrando en la generación de flujo de caja y la reducción del apalancamiento.
