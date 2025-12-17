Telefónica lanza su oferta final del ERE con 4.554 salidas y acerca el acuerdo con los sindicatos

Telefónica acerca un acuerdo definitivo con los sindicatos para el recorte de plantilla en España. La dirección de la teleco ha trasladado a UGT, CCOO y Sumados-Fetico sus ofertas finales de los ERE en marcha con una importante rebaja del umbral mínimo de salidas previstas. La propuesta final de la compañía contempla un número mínimo de 4.554 bajas, más de 1.500 por debajo de las 6.088 salidas planteadas inicialmente (un 25% menos), según confirman fuentes sindicales.

La oferta de Telefónica contempla una horquilla de salidas de entre un mínimo de 3.765 y un máximo de 5.040 para las tres principales filial españolas, Telefónica España, Móviles y Soluciones; otras 599 bajas en Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A; y 190 salidas en Movistar+, a la espera de una última reunión final en el caso de la filial televisiva. Las 4.554 salidas mínimas de los ERE en España suponen que, como mínimo, Telefónica recortará más de una cuarta parte de su plantilla en las siete filiales afectadas, que cuentan en estos momentos con un total de 17.248 empleados.

Recorte filial a filial

La dirección del grupo plantea en su última propuesta que la afectación para las tres grandes filiales del denominado convenio de empresas vinculadas (CEV) la marcha de 2.925 personas para Telefónica de España (casi el 33% de una plantilla de 8.892 empleados), 720 en Telefónica Móviles (20% de un total de 8.892) y 120 en Telefónica Soluciones (casi un 11% del total de 1.118 efectivos). La oferta final establece una horquilla de entre 3.765 y 5.040 salidas, si bien la cifra final estará ligada al volumen de adhesiones voluntarias que se registren. Sólo se producirían despidos forzosos si no se alcanzan adhesiones voluntarias suficientes para superar la cota mínima de esa horquilla, y no se superaría la cota máxima de bajas en caso de rebasarla con adscripciones voluntarias.

La teleco presentó el martes su oferta final también para Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A., con un volumen de salidas que se ha reducido en un 20% en comparación con la propuesta inicial, hasta un total de 599 (152 menos que las 751 del principio)- La afectación para estas tres filiales se divide del siguiente modo: 112 personas para Telefónica Global Solutions (alrededor del 18% de una plantilla de 638 empleados), 186 en Telefónica Innovación Digital (casi el 19% de un total de 993) y 301 en Telefónica S.A. (casi un 26% del total de 1.160 efectivos), lo cual suma un total de 599 bajas.

A ello se suman las 190 bajas propuestas para Movistar+, lo cual supone un 22% del total de 860 efectivos con los que cuenta la filial, pero muy por debajo de la propuesta al principio de las negociaciones, con una afectación entonces de 297 empleados (casi el 35% del total de la plantilla). Sin embargo, en el caso de Movistar+ todavía queda una reunión de negociación y la cifra puede variar, aunque no es lo previsible.

Próxima ampliación

