Trump da el salto a la fusión nuclear: su empresa de redes sociales se unirá a una start-up atómica en un acuerdo valorado en 6.000 millones

Donald Trump sigue aprovechando la presidencia de Estados Unidos para hacer negocios. Trump Media & Technology, la empresa matriz de la plataforma Truth Social, ha anunciado este jueves que se fusionará con la start-up nuclear TAE Technologies, un acuerdo valorado en 6.000 millones de dólares, algo más de 5.100 millones de euros.

El trato, que se cerrará a mediados de 2026, abre la puerta a que los accionistas de cada empresa se hagan con el control de aproximadamente la mitad de la nueva corporación. Su dirección será bicéfala y compartida entre el excongresista republicano Devin Nunes, de Trump Media & Technology, y Michl Binderbauer, actual director ejecutivo de TAE.

La empresa de redes sociales de Trump lleva un año complicado. En lo que va de 2025 sus acciones se han desplomado casi un 70%. Aun así, el acuerdo apunta a una revalorización que permitiría reducir parte de ese golpe bursátil.

¿La energía del futuro?

De ser aprobada, la adquisición permitirá a la familia Trump adentrarse en un mercado potencialmente lucrativo como el de la fusión nuclear. Como sucede con el sol y otras estrellas, la unión de varios núcleos atómicos permite liberar una cantidad enorme de energía. Actualmente se está investigando el desarrollo de una tecnología que permita replicar ese proceso de forma controlada para generar electricidad de forma abundante y segura.

Esa promesa de futuro explica que muchos inversores y magnates tecnológicos como Sam Altman, Bill Gates o Peter Thiel estén poniendo su dinero en proyectos para desarrollar estas capacidades. La energía de fusión atrae particularmente a la industria de la inteligencia artificial, que ve en esta hipotética fuente la panacea para resolver la gigantesca sed energética que requiere entrenar y desplegar modelos generativos como ChatGPT. No obstante, por ahora no existen plantas comerciales capaces de producir este tipo de energía.

