Transportes
Varios trenes de larga distancia y alta velocidad, detenidos en Chamartín por una incidencia en la estación
Por el momento, se desconoce el alcance y duración de esta incidencia, aunque Adif explica que los trenes de larga distancia y alta velocidad tienen un retraso medio estimado de 25 minutos
EP
Varios trenes de larga distancia y alta velocidad se encuentran detenidos en Chamartín debido a una incidencia que afecta a la propia estación de ferrocarriles, según ha informado Adif en la mañana de este jueves 25 de diciembre.
"Debido a una incidencia que afecta a la estación de Madrid Chamartín (Ancho Estándar), trenes de larga distancia AV están detenidos", ha comunicado la entidad responsable de la circulación ferroviaria en España.
Por el momento, se desconoce el alcance y duración de esta incidencia, aunque el organismo ha explicado que los trenes de larga distancia y alta velocidad tienen un retraso medio estimado de 25 minutos.
Asimismo, un tren con origen Valencia y en dirección León se encuentra detenido en las proximidades de la estación madrileña de Chamartín.
