Rosauro Varo abandona Telefónica y dimite de sus cargos clave en Movistar+ y en el consejo asesor

Rosauro Varo, el empresario sevillano presente en los principales órganos de gobierno de Telefónica y su filial audiovisual, ha renunciado de forma voluntaria a sus cargos en la compañía, abandonando tanto el consejo de administración de Telefónica Audiovisual Digital (Movistar+) como el consejo asesor de Telefónica España, según avanzó El Confidencial.

La decisión, comunicada personalmente esta semana al presidente de Telefónica, Marc Murtra, y al máximo responsable de Movistar+, Javier de Paz, se produce en un momento de redefinición estratégica para la operadora.

Varo sostiene que necesita dedicar todos sus esfuerzos a sus proyectos profesionales privados, especialmente vinculados a sectores como el ocio y el inmobiliario, muchos de ellos situados en Andalucía.

Varo, con una trayectoria de más de dos décadas como empresario e inversor, fue vicepresidente de Telefónica Audiovisual Digital y miembro del consejo asesor desde 2023, bajo la presidencia de José María Álvarez-Pallete, antes de que Murtra tomara las riendas de la compañía.

Durante ese periodo, también llegó a formar parte del grupo en calidad de uno de los inversores individuales más relevantes, controlando cerca de tres millones de acciones de Telefónica, una participación que mantiene y no ha vendido tras su salida.

¿Quién es Rosauro Varo?

Rosauro Varo Rodríguez (Sevilla, 1979) es licenciado en Derecho y presidente del holding de inversión GAT Inversiones, con intereses en sectores tan diversos como turismo, inmobiliario, tecnología y telecomunicaciones.

A lo largo de su carrera ha desarrollado proyectos empresariales propios y ha participado como socio estratégico en empresas como Cabify, además de ocupar puestos de gobierno en compañías como Acciona Energía.

Antes de su etapa en Telefónica, Varo también desempeñó cargos relevantes en el grupo de comunicación PRISA y fue vicepresidente de la operadora móvil virtual PepePhone, experiencia que consolidó su perfil como consejero en grandes corporaciones españolas.

Impacto y contexto

La salida de Varo se enmarca en un contexto de vibrante transformación interna en Telefónica, donde desde la llegada de Murtra se han sucedido cambios en la cúpula directiva con el objetivo de adaptar la estructura al nuevo plan estratégico 'Transform and Growth' presentado en noviembre de 2025.

Su papel como consejero fue considerado "valioso" por el equipo directivo, por lo que su continuidad en los órganos de gobierno había sido mantenida incluso tras ciertas directrices para evitar solapamientos entre consejos.

No obstante, la decisión de Varo pone de manifiesto la tensión entre la gestión corporativa y los compromisos externos de altos ejecutivos con múltiples inversiones y responsabilidades profesionales.

Su salida, por tanto, no solo representa un movimiento en el tablero de Telefónica, sino también una priorización de sus proyectos empresariales personales sobre su rol en la operadora.

Aunque abandona sus cargos operativos, Varo mantiene buena relación con los dirigentes de Telefónica y seguirá presente en el ecosistema empresarial español a través de sus inversiones y actividades en otros sectores.

