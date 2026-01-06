La morosidad de los hogares baja 17 años después al nivel previo al estallido de la Gran Crisis Financiera

La recuperación de la economía española de las muchas y dolorosas cicatrices que le dejó la brutal crisis del periodo 2008-2014 puede medirse de muchas formas, como por la evolución del empleo (en niveles récord desde hace varios trimestres) o de los precios de la vivienda (en torno a los máximos de la burbuja inmobiliaria en términos nominales). A estos indicadores se acaba de sumar uno nuevo que apunta en la misma dirección: las familias españolas redujeron su tasa de morosidad al 2,4% el pasado septiembre, prácticamente la misma que presentaban en el mismo mes de 2008 (2,36%). Se trata de una fecha muy significativa; 17 años después, los hogares han reducido su nivel de impagos hasta el que registraban cuando la quiebra del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers marcó el inicio Gran Crisis Financiera global.

Evolución de la tasa de morosidad de los hogares españoles Este gráfico muestra la evolución de la tasa de morosidad de los hogares españoles a lo largo del tiempo.

Según publicó el Banco de España hace unos días, las familias cerraron el pasado septiembre con créditos impagados por valor de 15.698 millones, el 2,4% de los 653.738 millones que tenían concedidos por parte de los bancos. La reducción de la tasa de mora se debe tanto al descenso del saldo de préstamos con cuotas pendientes (2.626 millones y un 14,3% desde el cierre de 2024), como al incremento de la financiación concedida por parte de la banca a los hogares (17.565 millones y un 2,8%). En septiembre de 2008, por su parte, el saldo de impagos era más elevado (19.294 millones), pero la deuda de las familias con los bancos estaba cerca de sus máximos históricos (816.755 millones), de ahí que la tasa fuera similar (2,36%).

Las entidades y los supervisores prestan más atención a la tasa que a los saldos porque, en la medida en que el porcentaje de créditos al corriente de pagos sea más elevado, los bancos generan más recursos con los que dotar las huchas de capital y provisiones con que absorben las pérdidas que les provocan los préstamos impagados. La situación y la evolución actual de la morosidad de las familias, en este sentido, es muy positiva. Por ponerlo en perspectiva, la tasa de impagos llegó a alcanzar un máximo histórico del 7,1% en marzo de 2014 y desde entonces viene bajando de forma prácticamente ininterrumpida, incluso a pesar de la crisis del covid y de la subida vertiginosa de los tipos de interés oficiales entre julio de 2022 y septiembre de 2023 para frenar la espiral inflacionista provocada por la salida de la pandemia y la guerra de Ucrania.

Empleo y tipos

La buena evolución del empleo es el factor fundamental que explica la mejora de los niveles de impago de los hogares. Según estimaciones del Banco de España, las familias que sufren una caída de más del 20% de la renta o cuyos integrantes pasan al paro dejan de abonar los créditos al consumo entre los seis y doce meses después, los recibos de los suministros básicos el año siguiente, y solo en el segundo ejercicio las cuotas de las hipotecas. En esta línea, España cerró 2025 con un nuevo máximo histórico anual de 21,84 millones de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, muy por encima del mínimo posburbuja de 16,17 millones de principios de 2014.

Evolución del crédito concedido por la banca a los hogares Este gráfico muestra la evolución del crédito concedido por la banca a los hogares a lo largo del tiempo.

A ello se suma que los tipos de interés han dado un balón de oxígeno a los hogares endeudados gracias a que el Banco Central Europeo (BCE) bajó el precio del dinero de referencia en la zona euro dos puntos porcentuales entre los meses de junio de 2024 y 2025, hasta el 2%. El tipo medio de las hipotecas en vigor, en consecuencia, ha bajado del 3,71% que alcanzó en diciembre de 2023 al 2,81% el pasado octubre, mientras que el de los préstamos al consumo se ha moderado del 7,21% al 6,85%, rebajando las cuotas que deben abonar las familias.

Por carteras

Por segmentos, la morosidad de las hipotecas bajó entre enero y septiembre en 2.219 millones y un 19,5%, hasta los 9.144 millones y una tasa de impagos del 1,85% (la más baja desde el 1,82% de septiembre de 2008). También se redujo en la rehabilitación de viviendas (un 13%, hasta los 439 millones y una tasa del 2,95%).

En el crédito al consumo, en cambio, el saldo moroso subió (un 2%, hasta los 4.333 millones), si bien la tasa bajó ligeramente al 4% porque el saldo total aumentó más. En el resto de préstamos a las familias -epígrafe que incluye conceptos como la financiación de la educación, los viajes, la adquisición de valores o la compra de terrenos y fincas rústicas- la bajada fue del 19,4%, hasta los 1.782 millones y una tasa del 4,6%.

También la calidad del crédito empresarial está teniendo un buen desempeño: la morosidad disminuyó en 2.010 millones y un 9,6% entre enero y septiembre, hasta los 18.830 millones y una tasa de impagos del 3,42%. Fruto de todo ello, la morosidad total del sector privado se situó en el 2,84% en octubre (ese dato va más adelantado que el desglosado por componentes), de nuevo el nivel más bajo desde septiembre de 2008.

