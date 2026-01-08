30.000 plazas de aparcamiento
El fondo británico CVC compra los párkings de iPark en España y Portugal por más de 300 millones
Se impone a la compañía francesa Indigo que también competía por hacerse con la plataforma
CVC DIF, la división de infraestructuras del fondo británico CVC Capital Partners, ha anunciado este jueves la compra de la operadora de aparcamientos iPark a la firma de inversión Elliott Investment Management, en una operación valorada en más de 300 millones de euros, según indican varias fuentes del mercado. El fondo británico se ha impuesto así a la compañía francesa Indigo, que también competía por hacerse con la plataforma.
La inversión se articulará a través del fondo DIF Infrastructure VIII y, según CVC DIF, servirá para apoyar al equipo directivo de iPark en su próxima etapa de crecimiento en España y Portugal, además de reforzar las operaciones, mejorar la eficiencia y acelerar la digitalización. iPark posee y gestiona una cartera de más de 30.000 plazas de aparcamiento fuera de la vía pública, repartidas en más de 80 instalaciones situadas principalmente en centros urbanos, hospitales y ubicaciones vinculadas al transporte en ambos países.
La operación encaja en la estrategia de CVC DIF, enfocada en infraestructuras esenciales que aportan “flujos de caja a largo plazo y de alta visibilidad” y que contribuyen a la actividad económica y a la movilidad urbana en Europa.
El socio de CVC DIF, Tom Goossens, ha señalado que iPark es una plataforma “de alta calidad, esencial y muy diversificada”, con una sólida posición en el mercado y margen de crecimiento. En su opinión, la cartera, los contratos de larga duración y un equipo gestor con experiencia la convierten en una inversión especialmente alineada con su estrategia.
Por su parte, el fundador y consejero delegado de iPark, Juan Manuel Mogarra, ha destacado la trayectoria de CVC DIF como inversor en infraestructuras y su conocimiento de este tipo de activos. Ha añadido que su respaldo permitirá acelerar los planes de expansión de la compañía en la península ibérica.
Desde Elliott, el director general sénior y responsable de capital riesgo europeo, Paul Best, ha subrayado que la transacción “pone de relieve” el liderazgo de iPark y su potencial de crecimiento.
Las partes prevén cerrar la operación a lo largo de 2026, una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias habituales.
En el proceso han asesorado a Elliott DC Advisory y Eversheds como consultores financiero y legal, mientras que RBC Capital Markets y Uría & Menéndez han actuado como asesores de CVC DIF.
Suscríbete para seguir leyendo
- Máximo histórico: Badajoz vuelve a crecer y supera los 154.000 habitantes
- Todo listo para la llegada de los Reyes Magos a Badajoz
- Susto en un bloque de pisos en Badajoz por humo en el garaje
- Los bomberos de Badajoz se plantean ir a la huelga por la falta de personal
- Fotogalería | El Gordo del Niño reparte 1,2 millones de euros en Extremadura
- Primer día de rebajas en Badajoz: colas, cambios de Reyes y menos afluencia que otros años
- El Gordo del Niño sonríe a Guadiana: tres décimos premiados y una anécdota para el recuerdo
- Dos encapuchados entran a robar en una de los adosados de la Pilara de Badajoz