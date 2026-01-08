Moeve y Galp negocian fusionar sus gasolineras y refinerías para plantar cara a Repsol

Moeve (antigua Cepsa), la segunda petrolera de España, y Galp, la primera de Portugal, han alcanzado un acuerdo para juntar sus gasolineras y refinerías con el objetivo de crear "dos compañías energéticas líderes en la Península Ibérica" y plantar cara, así, al actual primer operador ibérico, Repsol.

En concreto, estas dos empresas han llegado a un pacto "no vinculante" para avanzar en las negociaciones sobre la potencial integración de sus negocios 'downstream', que son aquellos que hacen referencia a la etapa final del proceso productivo de la industria del petróleo y gas (refino, distribución y comercialización). El objetivo es cerrar la operación a mediados de 2026.

En las negociaciones, según explican ambas empresas, se evaluará la posible creación de dos plataformas energéticas europeas: una plataforma industrial (lo que denominan 'IndustrialCo') centrada en refino, química, trading, moléculas verdes y combustibles bajos en carbono, orientada al servicio de clientes industriales; y una plataforma de movilidad ('RetailCo') centrada en la venta de combustibles (incluida la recarga de vehículos eléctricos) y servicios de conveniencia destinados a clientes minoristas.

Los actuales accionistas de Moeve, Mubadala y Carlyle, tendrán el control de la plataforma industrial, mientras que Galp mantendrá una participación superior al 20%; mientras que la plataforma de movilidad tendrá un control compartido por Moeve y Galp. La combinación propuesta excluye otros negocios de Galp, como exploración y producción ('Upstream), renovables, suministro y 'trading' de petróleo, gas y energía.

3.500 gasolineras

La combinación de negocios propuesta reúne activos, capacidades y equipos complementarios en España y Portugal, con el objetivo de "aumentar la escala y la capacidad de inversión, al tiempo que apoya la transición energética y refuerza la resiliencia, fiabilidad y competitividad del sistema energético ibérico", según explican en un comunicado.

La empresa resultante pondría en jaque el liderazgo de Repsol, la primera petrolera ibérica. No en vano, la plataforma de movilidad que surja de la unión de Moeve y Galp comprendería un total de 3.500 estaciones de servicio en España y Portugal --Repsol cuenta con unas 3.300 gasolineras en España y 500 en Portugal-- con una estimación de ventas agregadas de productos petrolíferos a clientes directos superior a 6,5 millones de toneladas en 2025.

La plataforma industrial propuesta tendría una capacidad combinada de procesamiento de crudo cercana a 700.000 barriles de petróleo al día (kbpd) en tres complejos industriales (Palos de la Frontera, San Roque y Sines). Repsol produce más de un millón de barriles al día entre sus cinco refinerías españolas (A Coruña, Bilbao, Tarragona, Puertollano y Cartagena) y la portuguesa (Sines) y la peruana (La Pampilla).

Mediados de 2026

Pero se trata todavía de un acuerdo en fase de negociación, que ambas empresas esperan cerrar "a mediados de 2026". Hasta entonces, avisan, Moeve y Galp seguirán operando como compañías independientes, "con plena continuidad de sus operaciones, suministro y servicios a clientes en todas las actividades y geografías".

En la actual fase todavía no se han tomado decisiones finales y no hay impacto en las operaciones en curso, empleados o relaciones comerciales existentes de las compañías. Además, cualquier operación potencial entre ambas estará sujeta a las aprobaciones corporativas necesarias y la obtención de las autorizaciones regulatorias que resulten pertinentes.

Campeones europeos

El consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, ha subrayado que esta potencial integración representa una oportunidad única para fortalecer el papel de la Península Ibérica en la transición energética, creando plataformas con la escala, resiliencia y capacidad de inversión necesarias para impulsar el cambio con rapidez". Wetselaar ha afirmado que el objetivo de la empresa es "atraer capital a largo plazo y acelerar el despliegue de soluciones que apoyen la competitividad, la descarbonización y el crecimiento económico".

En la misma línea, la presidenta de Galp, Paula Amorim, ha destacado que con esta alianza buscan crear "grandes actores europeos en Iberica, cada uno beneficiándose de una mayor especialización, asignación de capital específica y flexibilidad para impulsar el crecimiento sostenible y la creación de valor". "Estoy convencida de que esta oportunidad refuerza nuestra capacidad para apoyar y promover una transición energética justa, capaz de responder a las necesidades cambiantes del mercado y garantizar un suministro de energía seguro y responsable en Iberia”, ha añadido.

