Sánchez anuncia bonificaciones del 100% del IRPF a los propietarios de viviendas que mantengan el precio en la renovación de sus alquileres

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el Ejecutivo aprobará “en las próximas semanas” un real decreto-ley con medidas “urgentes” para contener los precios del alquiler y combatir prácticas que considera abusivas, como el uso fraudulento de los contratos de temporada o la conversión de pisos completos en alquileres por habitaciones para elevar rentas. El eje central, según ha explicado, será una bonificación fiscal “completa”, del 100% en el IRPF, dirigida a los propietarios que renueven los contratos sin incrementar el precio. El presidente espera que se apruebe en las próximas semanas la medida que tiene que recabar - en el plazo máximo de un mes desde su aprobación por el Gobierno- del visto bueno del Congreso.

“A todos los propietarios y las propietarias que no especulen y que por tanto no aumenten el precio del alquiler, les vamos a dar una bonificación fiscal completa, es decir, del 100% del impuesto de la renta de las personas físicas, que compensará lo que ganarían si incrementaran ese precio”, ha afirmado Sánchez, que ha defendido que con esta medida “ganamos todos”: inquilinos, propietarios y el conjunto de la sociedad.

El presidente ha insistido en que, a su juicio, el incentivo permitiría que los arrendatarios “puedan permanecer en su vivienda” sin una subida de rentas, mientras que los propietarios evitarían “tener que buscar otros arrendatarios” y renunciar a ingresos. “Gana también el conjunto de la sociedad y el Estado”, ha añadido, al reivindicar que el Gobierno utilizará “los recursos públicos para el bienestar de la gente”.

Tres medidas para "blindarse ante la especulación"

A su vez esta propuesta del Ejecutivo también incluye limitar los alquileres de temporada "con medidas más estrictas y con un régimen sancionador para aquellos que se salten la ley" y el tercer eje contempla poner un tope al precio del alquiler por habitaciones. En concreto, los nuevos alquileres por habitaciones no podrán superar la renta total del contrato de la vivienda completa y en zonas tensionadas se les aplicarán los mecanismos de control de rentas que contempla la Ley de Vivienda.

Sánchez ha asegurado que el Gobierno espera contar con el apoyo de los grupos parlamentarios para sacar adelante el paquete, con el argumento de que el acceso a la vivienda exige “blindarse ante la especulación” y reforzar el parque asequible.

Y ha enmarcado el paquete en el objetivo de dar “certidumbre” a los hogares que viven de alquiler. “Estas medidas van a hacer la vida más fácil a los tres millones de hogares que viven de alquiler en nuestro país, porque nadie va a poder construir su vida desde la incertidumbre”, ha afirmado.

El presidente ha subrayado que el Gobierno pretende actuar “sin enfrentar a inquilinos con propietarios” y ha diferenciado entre quienes ofrecen alquileres “a precio y condiciones estables” y quienes intenten “aprovecharse” de una “situación de emergencia habitacional”. “A quienes garantizan vivienda digna les apoyaremos y a quienes especulan con ello les pondremos freno”, ha sentenciado, adelantando un régimen sancionador para quienes usen contratos de temporada para “burlar la ley” o dividan viviendas “solo para multiplicar sus beneficios”.

La aprobación del real decreto-ley, ha señalado Sánchez, se producirá en las próximas semanas, dentro de la estrategia del Gobierno de “construir vivienda pública, frenar la especulación y garantizar hogares dignos”.

Arranque de la Operación Campamento

Sánchez ha aprovechado la puesta en marcha de la Operación Campamento, un desarrollo urbanístico encallado en el suroeste de la capital, para hacer estos anuncios con la previsión de impulsar “un nuevo barrio” en la Comunidad de Madrid y levantar 10.700 viviendas públicas. “Operación Campamento son dos palabras que nos han acompañado mucho tiempo a los vecinos de Madrid. Desde 1989 que arrancó el proyecto, mucho ha cambiado desde entonces, hoy se inicia por fin tras años de bloqueo”, ha afirmado.

El proyecto —planteado sobre antiguos terrenos del Ejército— lleva décadas sobre la mesa y prevé la construcción de más de 10.700 viviendas. La operación se asienta sobre suelo público y las administraciones estudian fórmulas para blindar la asequibilidad en el tiempo y evitar la especulación en futuras reventas. En los últimos meses, la tramitación municipal ha dado nuevos pasos: el Ayuntamiento de Madrid aprobó la gestión urbanística en 2024 y, posteriormente, dio luz verde inicial al proyecto de urbanización, con el objetivo de acelerar la materialización del ámbito.

Sánchez, junto a tres ministros, la de Vivienda, Isabel Rodríguez, el de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el de Transformación Digital, Óscar López, presenció el inicio de las demoliciones de edificios que formaban parte de las instalaciones militares sobre las que se construirá el nuevo desarrollo urbanístico.

