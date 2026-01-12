El Ibex 35 marca nuevo máximo pendiente del enfrentamiento entre Trump y Powell

El Ibex 35 ha culminado la sesión de este lunes con un alza del 0,14%, lo que ha permitido al selectivo colocarse en los 17.673,80 puntos, nuevo máximo histórico, tal y como viene siendo habitual en los últimos tiempos. De esta manera, el selectivo madrileño borra las primeras sensaciones de la sesión, negativas a causa de las caídas.

El foco de la jornada ha seguido puesto sobre el petróleo, después de la reunión celebrada el viernes en la Casa Blanca con directivos de las principales petroleras internacionales —entre ellas Repsol—, en un contexto de incertidumbre sobre la evolución del crudo. En ese encuentro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó a las compañías para que destinen 100.000 millones de dólares a reactivar la producción en Venezuela, un objetivo que, según varias grandes firmas del sector, choca con los riesgos comerciales y legales del país.

En el caso de Repsol, su consejero delegado, Josu Jon Imaz, trasladó que la compañía está dispuesta a invertir más en Venezuela y a triplicar su producción en un horizonte de dos o tres años, siempre que se den las condiciones necesarias.

Con estos datos, los mayores repuntes de la jornada se lo han apuntado ArcelorMittal (+1,86%), Merlin (+1,85%), ACS (+1,53%) e Inditex (+1,35%). Por otra parte, las caídas más acusadas las registraban IAG (-3,05%), Solaria (-2,69%), Grifols (-2,68%) y Acciona Energía (-2,58%).

Crecen las tensiones geopolíticas

Uno de los protagonistas de la sesión ha sido Indra, cuyos títulos siguen subiendo a causa del aumento de las tensiones geopolíticas. Tal y como explica el analista bursátil de XTB, Javier Cabrera, el aumento "viene por las continuas declaraciones de Trump sobre Groenlandia y sobre todo por Irán, donde según el presidente de Estados Unidos, podría intervenir si pasa unas líneas rojas".

"Esto remarca la importancia de la inversión en defensas y las compañías del sector siguen descontando un escenario muy positivo para sus cuentas. Por otro lado, ACS también ha conseguido un repunte importante tras confirmar que se ha formado ya la sociedad conjunta con GIP para desarrollar centros de datos y que ya cuenta con una cartera de proyectos de 1,7GW", desarrolla Cabrera.

Trump contra Powell

En el plano internacional, el acontecimiento más destacado del día ha sido el enfrentamiento entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y el gobernador de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell. En un videomensaje divulgado a través de los canales de la Fed, Powell ha revelado que afronta una investigación del Departamento de Justicia relacionada con su testimonio ante el Congreso el pasado mes de junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del organismo.

La reacción inmediata de los mercados ante este enfrentamiento, destacando el aumento de la cotización de activos refugios como el oro y la plata, es la aversión de los inversores a cualquier indicio de politización de las decisiones de la Reserva Federal, sobre las que Trump pretende influir al colocar al frente de la institución a una figura cercana a Trump. El mandato de Powell finaliza en mayo de este mismo año.

Los mercados reaccionan con tibieza y las materias primas se disparan

Los principales selectivos estadounidenses, sin embargo, acogen hasta el momento la noticia con movimientos leves. El Dow Jones perdía a la hora del cierre europeo un 0,12%, mientras que el Nasdaq y el S&P500 subían ambos, un 0,12% y un 0,07% respectivamente.

Los mercados europeos, por su parte, han culminado la jornada en signo mixto. Destaca el repunte del DAX alemán, en un 0,54%, mientras que el CAC 40 francés cerraba prácticamente plano con un descenso del 0,04%. Por su parte, la Bolsa londinense ganaba un 0,14%, mientras que el parqué de Milán subía un 0,03%

En materias primas, el barril de petróleo Brent ganaba un 0,19% al cierre europeo, hasta los 63,46 dólares, mientras que el WTI subía un 0,32% hasta los 59,13 dólares. Mientras tanto, el oro y la plata firmaban un día de alzas, con el primero repuntando un 2,78% y la segunda un extraordinario 8,22%, azuzados por las tensiones geopolíticas.

