Isidre Fainé, reelegido como presidente de La Caixa

Isidre Fainé ha sido reelegido este lunes como presidente de La Caixa durante los próximos cuatro años. El financiero catalán ejercerá el cargo durante cuatro años más, tras una reunión del patronato de la Fundació La Caixa que ha tomado la decisión por unanimidad.

Además de la continuidad de Fainé, también se ha renovado el cargo de vicepresidente de la fundación La Caixa que ejerce Javier Godó. La reunión ha decidido asimismo la continuidad como patronos de José María Álvarez-Pallete, Luis Carreras, Isabel Estapé, Maria Isabel Gabarró, Eugenio Gay, Francesc Homs y Pablo Isla, en todos los casos durante un periodo de cuatro años.

El patronato de la Fundació La Caixa ha acordado un relevo con el nombramiento de Baldiri Ros como nuevo patrón a propuesta del Institut Agrícola Català de Sant Isidre durante dos años, en sustitución de Xavier Brossa, propuesto en su día por la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País, cuyo mandato finaliza.

El anuncio de este lunes confirma la continuidad de Fainé, que tiene ahora 83 años, al frente de La Caixa, fundación que aglutina el principal hólding empresarial de Catalunya. Entre las grandes compañías participadas por La Caixa a través de Criteria se encuentran CaixaBank, Naturgy, Telefónica, ACS, Veolia o Inbursa.

En su reunión de este lunes, el patronato de La Caixa ha aprobado las cuentas de 2025, cuando destinó 655 millones a obra social. La Fundació atendió a cerca de 250.000 personas en España y Portugal a través de sus programas de intervención social. Desde 2014, La Caixa ha destinado 6.150 millones al desarrollo de iniciativas sociales, de investigación, becas y cultura para contribuir a la mejora de la sociedad y ayudar a los colectivos vulnerables.

El máximo órgano rector de La Caixa ha aprobado también el presupuesto de la Fundació para 2026, que alcanzará los 710 millones de euros, un 8,4% más interanual. Desde 2014, el presupuesto de la entidad ha crecido un 63%. El presupuesto de 2026 se alinea con los objetivos de La Caixa para el periodo 2025-2030, en que prevé invertir más de 4.000 millones de euros.

Fainé ha agradecido "la confianza" del patronato y ha reafirmado su compromiso con su voluntad de servicio: "Es un honor poder continuar dando continuidad a un proyecto que desde la independencia de actuación que le otorgan más de 120 años de historia, se mantiene fiel a sus principios y a la vocación de servicio a la sociedad y a las personas en situación de más vulnerabilidad".

La noticia de la reelección de Fainé como presidente de la entidad más influyente de la economía catalana y una de las mayores de España se conoce el mismo día que el rotativo británico 'Financial Times' dedica un extenso perfil a Fainé, en el cual cuestiona la gobernanza interna de La Caixa, así como la espinosa cuestión de una eventual sucesión. "Aunque la decisión oficialmente reposa en manos de los patronos de la fundación, las apuestas son tan altas que la cuestión se ha convertido en un campo de batalla político", dice el 'Financial Times'.

